El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) 2026 presenta diferencias de precio que en algunos casos superan el 40% entre aseguradoras, a pesar de tratarse de un seguro con coberturas idénticas definidas por ley.



Según un análisis de ComparaOnline, para un mismo tipo de vehículo los valores del SOAP pueden variar de manera considerable, generando brechas significativas entre la alternativa más económica y aquella de mayor precio disponible.

Permiso de circulación y SOAP 2026: cómo elegir el seguro obligatorio más económico

Según la información analizada por ComparaOnline, se observan los siguientes rangos de precios:

Tipo de vehículo Precio mínimo Precio máximo Diferencia Autos particulares, station wagon y jeeps $5.760 $7.690 34% Camionetas y furgones $7.490 $10.690 43% Motocicletas $37.890 $46.990 24% Carros de arrastre $3.890 $6.290 62% Fuente: Compara Onlie

Desde ComparaOnline destacaron que estas diferencias no responden a cambios en la protección entregada por el seguro, sino a distintas propuestas por parte de las aseguradoras y canales de venta disponibles.

“El Seguro Obligatorio SOAP tiene exactamente la misma cobertura en todas las compañías. La diferencia está en el precio, que puede variar de manera significativa entre aseguradoras. Comparar antes de contratar permite ahorrar y tomar una decisión informada”, explicó Javier Arriola, Head of Brand

El SOAP es un seguro obligatorio por ley para obtener o renovar el permiso de circulación de cualquier vehículo motorizado en Chile. Cada año, su renovación se concentra en un período acotado del calendario, lo que genera un aumento significativo en la demanda y una mayor dispersión de precios entre las aseguradoras, aun cuando la cobertura es exactamente la misma en todos los casos.

“En un período de alta demanda como el proceso de renovación del permiso de circulación, contar con información clara y comparable permite enfrentar este trámite con mayor tranquilidad, entendiendo que lo único que cambia entre alternativas es el precio”, agregó Arriola.



