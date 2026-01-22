Quiénes pueden acceder a la extensión de licencias de conducir ante el colapso municipal

La medida busca aliviar la congestión en los municipios y evitar que miles de conductores queden en situación irregular por retrasos en la renovación de sus licencias.

La Cámara de Diputados aprobó una norma que amplía la extensión de la vigencia de las licencias de conducir que vencen durante 2025 y 2026.

Esta medida se realizó con el objetivo de descomprimir la carga administrativa que enfrentan los municipios y dar una respuesta a las personas que han tenido dificultades para renovar este documento dentro de los plazos habituales.

El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, explicó que las licencias que expiraron en 2025 seguirán siendo válidas hasta el 31 de diciembre de 2026. En tanto, aquellas que caduquen durante 2026 extenderán automáticamente su vigencia por seis meses, contados desde la fecha original de vencimiento.

“Es una buena noticia para quienes no han podido renovar su licencia a tiempo debido a la alta demanda en los municipios”, señaló el parlamentario, destacando que la medida beneficiará a miles de conductores.

Desde la bancada DC indicaron que la iniciativa apunta a evitar que los conductores queden en una situación irregular por causas ajenas a su responsabilidad, especialmente en comunas donde las direcciones de tránsito se encuentran con alta saturación y agendas colapsadas.

“De esta manera, solucionamos una situación que está afectando a miles de personas que no han podido renovar su licencia de conducir debido a la sobrecarga que existe en los municipios para este trámite”, indicaron a través de su cuenta en X.

Por su parte, el diputado independiente–PPD Jaime Araya explicó que el proyecto fue incorporado en el reajuste, lo que facilitó su rápida tramitación en la Cámara. En ese contexto, confirmó que la iniciativa de la extensión de la licencia de conducir ya fue aprobada y que entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial, completando así las últimas etapas del proceso legislativo.