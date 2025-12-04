Esta normativa busca reforzar los controles de salud para obtener la licencia de conducir, obligando a declarar enfermedades.

La Ley Jacinta es un proyecto de ley que busca reforzar los requisitos para obtener y mantener la licencia de conducir, con el fin de mejorar la seguridad vial.

Nace tras la muerte de Jacinta González, una lactante de cinco meses que falleció en 2022 luego de ser atropellada por un conductor adulto mayor, de 80 años, que sufría una enfermedad grave que afectó su capacidad para manejar.

Esta semana, el proyecto de ley avanzó al Senado para su segundo trámite constitucional, tras obtener 133 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones en la Cámara.

¿En qué consiste la Ley Jacinta? Claves del nuevo proyecto de seguridad vial en Chile

Entre los cambios planteados por la iniciativa se establece que quienes soliciten una licencia deberán presentar una declaración jurada donde confirmen que no han sido diagnosticados ni tienen conocimiento de padecer enfermedades que puedan inhabilitarlos para conducir. Omitir alguna de las patologías contempladas en el reglamento se considerará una infracción grave y podría implicar la cancelación de la licencia, además de multas.

Otro ajuste relevante es que los municipios deberán implementar un procedimiento para evaluar la aptitud física y psicológica de los postulantes y conductores.

Las enfermedades consideradas inhabilitantes estarán definidas en un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Salud.

Durante la discusión entre la Comisión de Transportes y el Ejecutivo, este último propuso dos cambios adicionales:

Mejorar los sistemas de retrovisión en vehículos destinados al transporte de pasajeros, carga o locomoción colectiva.

Prohibir que motocicletas o motonetas lleven a menores de 12 años entre el conductor y el manubrio; además, cualquier acompañante deberá mantener los pies apoyados en los reposapiés laterales.

Si la iniciativa es aprobada en el Congreso, los ministerios de Transportes y de Salud dispondrán de 12 meses para definir el reglamento sobre inhabilidades. Una vez publicado dicho documento, la ley comenzará a regir 90 días después.