Calendario escolar 2026: cuándo vuelven los estudiantes a clases

El Mineduc también definió las fechas de las vacaciones de invierno para este año.

El Ministerio de Educación de Chile (Mineduc) confirmó las fechas oficiales para el inicio del año escolar 2026 y el término de las vacaciones de verano, por lo que muchos se preguntan cuándo vuelven los estudiantes a clases.

Según el calendario escolar publicado, el regreso a clases está programado para el miércoles 4 de marzo, cuando los estudiantes de todos los niveles retomen actividades educativas tras el receso veraniego.

Antes de eso, el lunes 2 de marzo los docentes deberán presentarse en los establecimientos para prepararse y planificar las actividades de inicio de año.

De esta forma, las vacaciones de verano, que se extienden durante los meses de febrero, terminarán oficialmente con el regreso de los estudiantes el 4 de marzo, marcando el inicio del ciclo escolar 2026.

Además, el Mineduc ya definió las fechas de las vacaciones de invierno para este año, aunque estas varían según la región.

Por ejemplo, en gran parte del país las vacaciones de invierno comenzarán el 22 de junio y finalizarán el 3 de julio, con el reinicio de clases el 6 de julio, mientras que en zonas como Arica y Parinacota o Tarapacá, el receso de invierno irá del 13 al 24 de julio.

Las diferencias responden a factores territoriales y climáticos, y algunos colegios que trabajan con regímenes trimestrales también pueden tener sus propias fechas ajustadas.

Con estas fechas definidas, padres, madres y apoderados pueden organizar el regreso a clases y planificación familiar en torno al calendario escolar oficial.