FUAS 2026: cuándo vence el plazo para postular y cómo hacerlo

La Subsecretaría de Educación Superior confirmó cuándo vence el plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, un requisito esencial para acceder a diversos beneficios estudiantiles, como la gratuidad, becas de educación superior y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
De acuerdo con lo precisado, en el proceso podrán tomar parte quienes no hayan participado de la primera convocatoria, desarrollada entre octubre y noviembre del año pasado.
Inicialmente, el plazo para realizar el trámite vencía el pasado jueves 12 de marzo, pero luego fue extendido por la Subsecretaría de Educación Superior.
Cuándo vence el plazo para postular al FUAS 2026 y cómo hacerlo
En definitiva, la Subsecretaría de Educación Superior decretó que el plazo final para completar el formulario para el FUAS 2026 vence el próximo viernes 20 de marzo, a las 14:00 horas.
Según se precisó, los interesados deben realizar el trámite de manera íntegra online, a través del sitio web oficial fuas.cl.
Una vez en el sitio web, se deben seguir los siguientes pasos:
- Registro: es la creación de un usuario que requiere una contraseña y un correo electrónico de uso frecuente.
- Inicio de sesión: para ingresar se requiere el RUT y contraseña FUAS o Clave Única.
- Completar el formulario: llenar los datos personales y del grupo familiar del o la postulante.
- Finalizar: una vez completada y revisada tu información, haz clic en “finalizar”. El sistema te envía un comprobante de inscripción a tu correo. Solo en este momento el proceso se da por finalizado.
En tanto, los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes son:
- Gratuidad: financia la matrícula y arancel regulado anual de tu carrera universitaria o técnico profesional
- Beca Nuevo Milenio: financia parte del arancel anual de tu carrera técnico profesional, dependiendo de tu decil
- Beca Bicentenario: financia el arancel de referencia anual de tu carrera universitaria
- Beca Juan Gómez Millas: financia hasta $1.150.000 del arancel anual de tu carrera universitaria
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os: financia hasta $1.150.000 del arancel anual de tu carrera universitaria si eres estudiante extranjero o extranjera
- Beca Excelencia Técnica: financia hasta $900.000 del arancel anual de tu carrera técnico profesional
- Beca Excelencia Académica: financia hasta $1.150.000 del arancel anual de tu carrera
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE): financia hasta $1.150.000 del arancel anual de tu carrera universitaria, si tuviste una Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE)
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación: financia hasta $500.000 del arancel anual de tu carrera profesional o técnico profesional
- Beca de Articulación: financia hasta $750.000 del arancel anual de tu carrera profesional
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad: financia parte de tu arancel anual dependiendo de tu decil y el tipo de carrera
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre: beca dirigida a personas que estudiaron en Universidad del Pacífico, Universidad ARCIS y Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit)
- Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) – Junaeb: entrega un aporte destinado a la alimentación de estudiantes
- Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU): financia parte o la totalidad del arancel de referencia anual de tu carrera universitaria a través de un préstamo
- Crédito con Garantía Estatal (CAE): financia parte o la totalidad del arancel de referencia anual de tu carrera universitaria, técnico profesional o de las Fuerzas Armadas a través de un préstamo (este beneficio es administrado por Comisión Ingresa)