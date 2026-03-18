FUAS 2026: cuándo vence el plazo para postular y cómo hacerlo

En el proceso podrán tomar parte quienes no hayan participado de la primera convocatoria, desarrollada entre octubre y noviembre del año pasado.

La Subsecretaría de Educación Superior confirmó cuándo vence el plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, un requisito esencial para acceder a diversos beneficios estudiantiles, como la gratuidad, becas de educación superior y el Crédito con Aval del Estado (CAE).

De acuerdo con lo precisado, en el proceso podrán tomar parte quienes no hayan participado de la primera convocatoria, desarrollada entre octubre y noviembre del año pasado.

Inicialmente, el plazo para realizar el trámite vencía el pasado jueves 12 de marzo, pero luego fue extendido por la Subsecretaría de Educación Superior.

Cuándo vence el plazo para postular al FUAS 2026 y cómo hacerlo

En definitiva, la Subsecretaría de Educación Superior decretó que el plazo final para completar el formulario para el FUAS 2026 vence el próximo viernes 20 de marzo, a las 14:00 horas.

Según se precisó, los interesados deben realizar el trámite de manera íntegra online, a través del sitio web oficial fuas.cl.

Una vez en el sitio web, se deben seguir los siguientes pasos:

Registro : es la creación de un usuario que requiere una contraseña y un correo electrónico de uso frecuente.

: es la creación de un usuario que requiere una contraseña y un correo electrónico de uso frecuente. Inicio de sesión : para ingresar se requiere el RUT y contraseña FUAS o Clave Única.

: para ingresar se requiere el RUT y contraseña FUAS o Clave Única. Completar el formulario : llenar los datos personales y del grupo familiar del o la postulante.

: llenar los datos personales y del grupo familiar del o la postulante. Finalizar: una vez completada y revisada tu información, haz clic en “finalizar”. El sistema te envía un comprobante de inscripción a tu correo. Solo en este momento el proceso se da por finalizado.

En tanto, los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes son: