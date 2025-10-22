Mineduc extiende postulación al FUAS 2026 para la gratuidad estudiantil

Revisa quiénes y cómo postular a estos beneficios para la educación universitaria.

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la extensión de la postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026 que entrega diversos beneficios estudiantiles.

Inicialmente, la plataforma para completar el formulario FUAS estaría disponible hasta este 22 de octubre. No obstante, la Subsecretaría de Educación Superior anunció que el plazo se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, a las 14:00 horas.

A través de este proceso, los estudiantes pueden postular a los distintos apoyos económicos que ofrece el Estado para cubrir los costos de la educación superior, tales como becas, créditos y gratuidad.

FUAS 2026: revisa cómo postular

El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) debe completarse a través del sitio web HACIENDO CLIC ACÁ.

¿Quiénes deben hacerlo?

Quienes quieran ingresar a la educación superior en 2026, ya sea que estén actualmente en 4° medio o que hayan egresado en años anteriores.

Estudiantes de educación superior que no cuentan con beneficios o que desean postular a uno distinto que les ofrezca una mayor cobertura.

Estudiantes que han perdido su beneficio por no cumplir con los requisitos de renovación y buscan acceder a otro apoyo.

Además, quienes ya tienen un beneficio vigente no necesitan volver a postular. En su caso, la renovación se realizará automáticamente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.