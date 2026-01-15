Resultados FUAS 2026: así puedes revisar con tu RUT si fuiste preseleccionado para gratuidad o becas

Este jueves 15 de enero se publican los resultados de preselección del FUAS, el cual es clave para acceder a beneficios en el proceso de Admisión 2026.

Durante este jueves 15 de enero se publicarán los resultados de la preselección del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), donde los postulantes podrán conocer si cumplen con los requisitos para acceder a beneficios, tales como la gratuidad u otras becas.

Sumado a ello, quienes ya se encuentran estudiando en establecimientos de educación superior con uno de estos beneficios, podrán saber si podrían renovarlo para este año.

Admisión 2026: La hora en que se publicarán los resultados de la preselección del FUAS

Los resultados de la preselección del FUAS estarán disponibles a las 13:00 horas de este jueves 15 de enero.

Para revisar dichos resultados, debes ingresar a ESTE LINK y digitar tu RUT para saber si puedes acceder a gratuidad u otros beneficios estudiantiles.

En este marco, hay que recalcar que la preselección no señala sí se asignó una beca o la gratuidad, ya que esto recién se materializará cuando te encuentres matriculado en una universidad, instituto o centro de formación técnica compatible con el beneficio.

Los resultados de la asignación publicarán el próximo martes 10 de marzo. En caso de no estar conforme, se puede apelar desde ese mismo día hasta el 26 del mismo mes.

Con respecto a la segunda postulación al FUAS, esta estará disponible desde el 12 de febrero hasta el 12 de marco de 2026. Lo anterior, está dirigido a los futuros estudiantes que no realizaron el trámite en la convocatoria anterior.

Para postular, debes ingresar a www.fuas.cl, registrándote con un correo y contraseña, o utilizando tu Clave Única para iniciar sesión. Quienes ya cuenten con beneficios o hayan postulado en el primer periodo, no tienen la necesidad de participar en esta nueva convocatoria.