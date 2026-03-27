Precio histórico de las bencinas: revisa todos los descuentos en combustibles para este 27 de marzo

En algunos casos el beneficio para los consumidores puede llegar a los $300 por litro.

Tal como lo anunció el Ejecutivo, este jueves comenzó a regir el alza en los combustibles, con un aumento de $370 por litro en las gasolinas y de más de $580 en el diésel, por lo que informarse sobre los descuentos existentes puede marcar una gran diferencia para los consumidores.

En ese contexto, distintas instituciones financieras y programas de fidelización dieron a conocer los beneficios que pusieron a disposición de sus clientes este viernes 27 de marzo, como parte de una estrategia que busca reducir el impacto del “bencinazo”.

De acuerdo con lo revelado, en algunos casos el descuento en los combustibles puede llegar a los $300 por litro.

Los descuentos en combustibles este viernes

La fintech Tenpo puso en marcha para este 27 de marzo la promoción que denominó Bencinazo, a través de la cual ofrece un descuento de entre 100 y 300 pesos por litro.

Según precisó la entidad, la oferta está disponible para todos sus clientes, incluyendo a aquellos que ya agotaron sus cuotas mensuales.

Detalló a la vez que el beneficio se activa pagando a través de las aplicaciones App Copec, Mi Copiloto de Shell o App Aramco, y que contempla una devolución máxima de $4.000 por usuario.

Por su parte, Jumbo Prime implementó esta jornada un descuento de $300 por litro en las estaciones Copec, un beneficio exclusivo para sus socios.

El requisito es que los usuarios deben cargar en la App Copec el cupón enviado previamente por correo electrónico, y está habilitado para una sola carga por cliente, con un máximo de 100 litros.