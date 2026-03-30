La normativa establece que, si estos recursos no son cobrados dentro de tres años desde la publicación del listado anual, pasarán a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Según el último balance de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), existen más de $160 mil millones correspondientes a acreencias bancarias 2026, que pertenecen a personas y empresas que no han realizado movimientos en sus cuentas o productos financieros durante un largo periodo.

Se trata de recursos que quedan “estacionados” tras dos años de inactividad. Al cumplirse este plazo, los bancos deben publicar la lista de beneficiarios.

Si no se realiza ningún reclamo dentro de los tres años posteriores, los fondos caducan y pasan a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

Más de $160 mil millones en acreencias bancarias 2026: revisa con tu nombre o RUT si tienes dinero olvidado

El proceso para verificar si eres propietario de alguno de estos fondos es gratuito y digital. La CMF puso a disposición una plataforma centralizada que permite consultar con RUT o nombre completo.

Pasos para la consulta:

Ingresar al sitio web oficial de la CMF: https://acreencias.cmfchile.cl/

Escribir el nombre completo de la persona o razón social de la empresa.

Validar el código de seguridad (captcha) y presionar “Buscar”.

Si se detecta alguna coincidencia, el sistema mostrará la institución bancaria, el tipo de moneda (pesos chilenos, dólares o euros) y el monto disponible para retiro.

Junto a ello, la CMF recomendó realizar esta revisión de manera periódica, ya que las acreencias bancarias 2026 corresponden a montos reportados por bancos y cooperativas entre enero y marzo de este año.

En caso de encontrar dinero a tu nombre, se debe acudir a la sucursal del banco indicado con la cédula de identidad vigente para gestionar la devolución. Si el titular ha fallecido, los herederos pueden reclamar los fondos acreditando su calidad de tales.

De acuerdo con la CMF, en 2026 se registran 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, totalizando $106.845 millones, lo que representa un incremento del 13% respecto al año anterior.

La normativa establece que, si estos recursos no son cobrados dentro de tres años desde la publicación del listado anual, pasarán a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.