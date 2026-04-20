Aunque anunció su fin: Gobierno ratifica extensión del subsidio eléctrico para 2026

El Ministerio de Energía recalcó que el subsidio eléctrico se mantendrá “en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados”.

AGENCIA UNO

A pesar de que la ministra Ximena Rincón había indicado en días anteriores que no se extendería el subsidio eléctrico, para hacer frente a las últimas alzas en las cuentas de la luz, la cartera de Energía finalmente ratificó la extensión del beneficio para 2026.

En una declaración pública, el Ministerio de Energía recalcó que el subsidio eléctrico se mantendrá “en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados”.

En esta línea, el Gobierno puntualizó que se iniciará la quinta convocatoria, con la postulación y actualización de los antecedentes entre el próximo 26 de mayo y el 5 de junio.

Por su parte, el listado de beneficiarios se conocerá la segunda semana de agosto, para comenzar a aplicarse a partir de septiembre de 2026, en seis cuotas.

“Los hogares que actualmente reciben el beneficio y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática y preferencia, mientras que nuevos postulantes podrán acceder sujeto a disponibilidad presupuestaria”, precisó el Ministerio de Energía.

En cuanto al proceso de pago de la deuda con las distribuidoras, la cartera a cargo de Ximena Rincón precisó que “se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunta a resolver estas obligaciones sin generar nuevas alzas en las tarifas”.