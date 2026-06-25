Una nueva jornada dedicada a fomentar el acceso a la cultura y el entretenimiento permitirá que miles de personas asistan al cine sin costo durante este mes. La iniciativa, impulsada por Caja Los Andes, contempla la entrega de 20 mil entradas al cine para sus afiliados a nivel nacional.

El beneficio está dirigido a 10 mil afiliados, quienes podrán obtener una entrada doble para asistir a funciones en salas de Cinemark y Cinépolis durante el sábado 27 de junio.

Regalan 20 mil entradas al cine: revisa quiénes pueden acceder al beneficio

La promoción permitirá elegir cualquier película disponible en cartelera, ofreciendo alternativas para públicos de distintas edades y gustos. Entre los títulos más destacados se encuentran la nueva entrega de Toy Story, la producción de Steven Spielberg “El día de la revelación” y la esperada película de Supergirl.

Desde Caja Los Andes señalaron que esta actividad forma parte de su programa de beneficios enfocados en el bienestar, la recreación y el acceso a experiencias culturales para las familias.

Los afiliados podrán descargar sus cupones entre el 25 y el 27 de junio a través de los canales habilitados por la institución. Posteriormente, estos deberán ser canjeados en las boleterías de los cines participantes para acceder a las funciones.

La iniciativa corresponde a la segunda edición del Día del Cine realizada este año por la entidad, que busca acercar este tipo de panoramas a personas de distintas regiones del país.

Con esta actividad, la entidad espera facilitar el acceso a uno de los panoramas más populares entre las familias chilenas, promoviendo espacios de encuentro y entretención durante el fin de semana.