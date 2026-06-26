En Santiago, el alza será distinta a la de otras ciudades, ya que las tarifas varían según los costos de distribución de cada zona.

A partir del 1 de julio, se concretará una nueva alza en las cuentas de la luz en distintas zonas del país, lo que se reflejará directamente en las boletas mensuales de los consumidores, tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

El reajuste tarifario implicará un incremento variable dependiendo de la ciudad y del tipo de consumo, por lo que no todos los hogares experimentarán el mismo porcentaje de alza. Sin embargo, el ajuste ya está confirmado dentro del proceso de actualización periódica de los precios de la energía.

En el caso de Santiago, el aumento será diferente al registrado en otras zonas del país, ya que el valor final depende de factores como los costos de distribución y la estructura tarifaria de cada sistema local.

En ese contexto, el alza responde a ajustes propios del sistema eléctrico, que consideran variaciones en los costos de generación, transporte y distribución de la energía, los cuales son revisados de manera regular por la autoridad correspondiente.

De esta forma, desde julio los usuarios comenzarán a notar cambios en sus cuentas de luz, lo que podría significar un mayor gasto mensual en los hogares, dependiendo del nivel de consumo eléctrico de cada familia.

Nueva alza de la luz en todo el país: revisa cuánto aumentará según tu ciudad