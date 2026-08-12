La explicación del fenómeno que dejó temperaturas sobre 30°C durante la noche de Iquique en pleno invierno

Los habitantes de Iquique, en la Región de Tarapacá, aún no pueden creer el calor que vivieron la noche de este martes, registrando altas temperaturas, las cuales se elevaron por sobre los 30°C.

Según datos de la propia Dirección Meteorológica de Chile, a las 23:00 horas en la capital regional del norte habían 33°C con una humedad relativa de 24°C.

Las altas temperaturas de anoche en Iquique fueron abordadas por el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, quien recalcó que “ocurrieron dos fenómenos. Uno, la tormenta de arena de la región de Arica, Parinacota y la Región de Tarapacá, ocasionada por una alta presión que está posicionada entre Chile y Perú“.

“Podríamos decir que viene con vientos del Este. Es como un fenómeno parecido al que conocemos en la zona central, como el raco, un viento cálido y seco que desciende por las laderas y que está en los pies de la cordillera de la costa, baja por la cordillera de la costa. Al bajar se comprime, se calienta y genera que, por ejemplo, Iquique ayer llegó a los 30 grados, a las 17:30 de la tarde y los 30 grados no se fueron hasta las 23:30 de la noche”, indicó.

En esa misma línea, continuó agregando que “toda esa cantidad de horas estuvieron bajo una temperatura sobre 30 grados, porque finalmente en una estación meteorológica de Iquique, que tienen dos, llegó a la temperatura los 33 grados y en la otra llegó a los 32 grados. Una gran cantidad de horas sometidos a esta altísima temperatura, con un aire mucho más seco que el que están acostumbrados en la ciudad de Iquique, ocasionando también daños porque el viento llegó hasta los 60 kilómetros por hora”.

Consultado por el pronóstico para esta jornada, Marcone aseveró que “sí continuará la tormenta de arena en las dos primeras regiones de nuestro país Arica, Parinacota y Tarapacá, principalmente en sectores costeros y las tormentas eléctricas y las precipitaciones en la Región de Antofagasta y en la Región de Atacama, principalmente sectores cordillerano”.