Encuentran con vida a joven ingeniera que estuvo dos días desaparecida en Farellones

Fue el padre de Daniela Sáez quien confirmó que los rescatistas habían encontrado con vida a su hija.

Efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a personal de Socorro Andino, iniciaron esta tarde el rescate de la joven ingeniera Daniela Sáez, quien permaneció desaparecida durante dos días en Farellones.

De acuerdo con los reportes, el trabajo para salvar a la profesional se desarrolló a una altitud de 4.700 metros, en el sector del cerro La Leonera, hasta donde había acudido para hacer trekking.

Según informó T13, fue el padre de Daniela quien confirmó que los rescatistas habían encontrado con vida a su hija.

Joven desaparecida hizo un trekking en Farellones

Luego de que se notificara que la joven se encontraba desaparecida tras realizar un trekking, efectivos del GOPE, junto a personal del retén Farellones, Socorro Andino y de la Municipalidad de Lo Barnechea, iniciaron las labores de búsqueda.

Daniela Sárez inició la caminata a primera hora del miércoles 17 acompañada por un amigo, pero él no pudo continuar y decidió quedarse en el sector conocido como El Pintor, por lo que la joven optó por seguir sola hacia el cerro La Leonera.

Ambos mantuvieron contacto por WhatsApp, pero la comunicación se interrumpió alrededor de las 14:48 horas del miércoles, momento en el que se perdió todo contacto con ella.

Una de las principales preocupaciones de la familia de Daniela es que ella solo vestía calzas y un cortavientos, y pasó dos noches con temperaturas que fluctuaron alrededor de los 5 grados centígrados.