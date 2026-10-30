Frutos rojos, uva oscura y cítricos protagonizan tres preparaciones con piscos Bou Barroeta. Recetas sencillas, con ingredientes fáciles de encontrar y una presentación inspirada en Halloween.

Los colores y sabores también pueden ser parte de la ambientación de Halloween. Para quienes preparan una celebración en casa entre adultos, los frutos rojos, los jugos oscuros y los cítricos permiten transformar cócteles sencillos con pisco chileno en preparaciones temáticas para la noche del 31 de octubre.

Con Noor, Cofradía y María’s de Bou Barroeta, piscos elaborados en el Valle del Huasco, Región de Atacama, estas tres recetas incorporan un sello chileno a Halloween: un Sour Sangriento, un Elixir de Medianoche y un Hechizo Cítrico.

Halloween con pisco chileno: tres cócteles para sorprender en la noche más misteriosa del año

No se necesitan accesorios complejos. Una copa transparente permite destacar los colores, mientras que frutas, uvas y cáscaras de naranja aportan el detalle final.

Sour Sangriento

Frutos rojos y limón para una preparación fresca y de color intenso.

Ingredientes para una porción:

45 ml de Pisco Noor de Bou Barroeta

25 ml de jugo de limón recién exprimido.

20 ml de almíbar simple.

30 ml de puré de frambuesas o frutillas sin azúcar, más una pequeña cantidad para decorar.

Hielo.

Preparación: Agregar el pisco, el jugo de limón, el almíbar y los 30 ml de puré a una coctelera con hielo. Agitar durante aproximadamente 15 segundos y colar en una copa fría. Para conseguir el efecto “sangriento”, dejar caer unas gotas adicionales de puré por el borde interior de la copa antes de servir.

Elixir de Medianoche

Uva oscura, cítricos y burbujas para una mezcla fresca y ligera.

Ingredientes para una porción:

45 ml de Pisco Cofradía de Bou Barroeta

60 ml de jugo de uva oscura.

15 ml de jugo de limón recién exprimido.

60 ml de agua con gas.

Hielo.

Uvas oscuras para decorar.

Preparación: Llenar un vaso alto con hielo. Incorporar el pisco, el jugo de uva y el jugo de limón. Revolver suavemente y completar con agua con gas. Decorar con algunas uvas oscuras en una brocheta para cóctel.

Hechizo Cítrico

Naranja, limón y jengibre inspirados en los colores clásicos de Halloween.

Ingredientes para una porción:

45 ml de Pisco María’s de Bou Barroeta

60 ml de jugo de naranja.

15 ml de jugo de limón recién exprimido.

60 ml de ginger ale.

Hielo.

Cáscara de naranja para decorar.

Preparación: Llenar un vaso corto y amplio con hielo. Agregar el pisco y los jugos de naranja y limón. Mezclar suavemente y completar con ginger ale. Decorar con una cáscara de naranja recortada en forma de pequeña calabaza y apoyarla en el borde del vaso.

Dato práctico: para preparar almíbar simple, mezclar partes iguales de azúcar y agua caliente hasta que el azúcar se disuelva por completo. Dejar enfriar antes de utilizar.

Pisco del Valle del Huasco con reconocimiento internacional

Las preparaciones también son una forma sencilla de descubrir las diferencias entre distintas expresiones del pisco chileno. Las tres etiquetas utilizadas pertenecen a Bou Barroeta, pisquera familiar del Valle del Huasco, en Atacama, cuya tradición está vinculada por generaciones a la elaboración de pisco en el norte de Chile.

En 2026, Bou Barroeta obtuvo seis distinciones en USA Spirits Ratings, certamen internacional que evalúa los destilados considerando calidad, relación precio-valor y presentación.

El principal reconocimiento fue para María’s de Bou Barroeta, que alcanzó 93 puntos, Medalla de Oro y los títulos de Pisco of the Year y Spirit of the Year Chile 2026.

Los resultados se completaron con Noor y Cofradía, ambos con 91 puntos y Medalla de Oro, mientras que Luxstelle obtuvo 88 puntos y Medalla de Plata. De esta manera, las cuatro etiquetas presentadas por Bou Barroeta fueron reconocidas en la competencia.

Una forma distinta de celebrar Halloween y, al mismo tiempo, acercarse a la diversidad del pisco producido en el Valle del Huasco.