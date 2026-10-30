El hallazgo se produjo durante un control aduanero en Quillagua, luego de que un escáner detectara la presencia de sustancias ilícitas.

Un total de 18 paquetes de cocaína, que corresponden a casi 19 kilos de la droga, transportaba Danko Flores, hijo del humorista Mauricio Flores, en un compartimento oculto detrás del tablero de su automóvil.

El hallazgo quedó registrado en un video del procedimiento realizado por funcionarios de Aduanas, quienes descubrieron la droga tras inspeccionar el vehículo.

VIDEO – Cómo el hijo de Mauricio Flores ocultó 18 kilos de cocaína en su vehículo

El operativo ocurrió el pasado 27 de octubre en el control aduanero de Quillagua, en la Región de Tarapacá, cuando el hijo de Maurico Flores intentaba salir de la zona.

En primera instancia, la presencia de sustancias ilícitas fue detectada mediante un escáner, lo que llevó a los funcionarios a revisar el automóvil.

En las imágenes se observa cómo los trabajadores retiran una pieza del tablero ubicada sobre la radio y acceden a un espacio acondicionado para esconder los envoltorios. Desde ese compartimento extrajeron al menos dos paquetes, mientras que la revisión permitió establecer que el vehículo trasladaba 18 paquetes de cocaína.

Tras el procedimiento, Danko Flores fue detenido y puesto a disposición de la justicia. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, explicó que las diligencias apuntan a esclarecer las circunstancias del traslado. Para ello, se analizará el teléfono celular del imputado y se buscará determinar el origen y destino de la droga, además de establecer si existen otras personas involucradas.

En tanto, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Flores, medida que fue acogida por el tribunal. Asimismo, se estableció un plazo de 120 días para investigar los antecedentes del caso.