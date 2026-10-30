Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
País

VIDEO – Cómo el hijo de Mauricio Flores ocultó 18 kilos de cocaína en su vehículo

El hallazgo se produjo durante un control aduanero en Quillagua, luego de que un escáner detectara la presencia de sustancias ilícitas.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un total de 18 paquetes de cocaína, que corresponden a casi 19 kilos de la droga, transportaba Danko Flores, hijo del humorista Mauricio Flores, en un compartimento oculto detrás del tablero de su automóvil.

El hallazgo quedó registrado en un video del procedimiento realizado por funcionarios de Aduanas, quienes descubrieron la droga tras inspeccionar el vehículo.

VIDEO – Cómo el hijo de Mauricio Flores ocultó 18 kilos de cocaína en su vehículo

El operativo ocurrió el pasado 27 de octubre en el control aduanero de Quillagua, en la Región de Tarapacá, cuando el hijo de Maurico Flores intentaba salir de la zona.

En primera instancia, la presencia de sustancias ilícitas fue detectada mediante un escáner, lo que llevó a los funcionarios a revisar el automóvil.

En las imágenes se observa cómo los trabajadores retiran una pieza del tablero ubicada sobre la radio y acceden a un espacio acondicionado para esconder los envoltorios. Desde ese compartimento extrajeron al menos dos paquetes, mientras que la revisión permitió establecer que el vehículo trasladaba 18 paquetes de cocaína.

Tras el procedimiento, Danko Flores fue detenido y puesto a disposición de la justicia. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, explicó que las diligencias apuntan a esclarecer las circunstancias del traslado. Para ello, se analizará el teléfono celular del imputado y se buscará determinar el origen y destino de la droga, además de establecer si existen otras personas involucradas.

En tanto, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Flores, medida que fue acogida por el tribunal. Asimismo, se estableció un plazo de 120 días para investigar los antecedentes del caso.

Notas relacionadas

La envidia de Roma (que al revés se lee amor)
Sociedad

La envidia de Roma (que al revés se lee amor)

A propósito de Tú También Eres Extraña, el más reciente libro de María José Viera Gallo, nuestro columnista revisa y recuerda un mundo que él también vivió: el de los niños chilenos en el exilio. Y aprovecha de hablar del rol clave de los retornados en la cultura y la política nacional, una fuerza sin la cual la Concertación, el gobierno de Lagos y el de Bachelet habrían sido imposibles. Gente que se hizo de nuevo afuera y suele pasar por alto esa experiencia…, ya que los hace sospechosos a los ojos del resto de los chilenos, que suelen tildarlos de cursis porque se fueron pobres y llegaron de vuelta con una gringa bajo el brazo y un posgrado que antes no tenían y porque en Europa aprendieron a tomar buenos vinos y a entender que hay más pastas que los meros tallarines.

Rafael Gumucio