Futuro ingeniero comercial se prepara para Mundial de Karate en Budapest

Ankar Alquinta, quien logró hace algunas semanas medalla de bronce en Panamericano de Karate en Costa Rica, participará en un torneo preparatorio para el Mundial de Karate que se realizará en Budapest, entre el 23 y 28 de octubre.

Ankar Alquinta reconoce que muchas veces lo han asociado a Eduardo Alquinta, más conocido como Gato Alquinta, ​ emblemático guitarrista y vocalista de la banda Los Jaivas por casi cuarenta años y que falleció en 2003. “Siempre me preguntan por el parentesco. Mi abuelo tenía alguna relación, pero muy lejana. Mi cercanía es lo del gusto por la música”, dice el karateca de 22 años.

Hace algunas semanas, el estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello logró medalla de bronce en Panamericano de Karate en Costa Rica, en la modalidad Kata. Y actualmente, se prepara para viajar a Chipre para participar e

¿Qué reflexión haces del Panamericano en Costa Rica?

La dedicación y perseverancia te llevarán a cumplir todas las metas.

¿Es muy diferente el kata y el karate?

Kata es una especialidad de karate, así como la pelea (kumite) es otra del karate. Tienen una semejanza, ya que el kata es la base de lo que es kumite. No obstante, la preparación de cada especialidad las hace muy distintas.

¿Qué te acomoda más?

La verdad, toda mi vida he hecho las dos modalidades, pero a un debido tiempo decidí especializarme en esta modalidad como lo es kata. Me encanta practicar las dos, pero kata se me da mejor.

¿Cómo compatibilizas deporte de rendimiento y estudios?

Compatibilizar los estudios y el deporte requiere de mucha organización y esfuerzo. Trato de dar lo máximo de mí. Es levantarse temprano todos los días, ir a la universidad, irme directo a entrenar después de almorzar, para así llegar a estudiar, dormirme para repetir al siguiente día. Hago lo que puedo, no negaré que cuesta. Pero gracias a la universidad he podido compatibilizar mucho mejor los estudios.

¿Cuáles son tus desafíos para este año?

Luego de conseguir el bronce panamericano en la ciudad de San José, Costa Rica. Logramos clasificarnos al Campeonato mundial el cual será en Hungría en el mes de octubre. Ese será nuestro nuevo objetivo.

Sin embargo, la temporada aún no acaba, tenemos varios campeonatos Series A de la liga mundial WKF a los que tenemos la posibilidad asistir. En los estudios planeo aprobar todas mis asignaturas.

¿Cómo vislumbras a Chile en los Panamericanos de Santiago?

Chile hará una actuación brillante en los Juegos Panamericanos, no tengo la mejor menor duda. Actualmente en el campeonato panamericano, Chile como país obtuvo ganar el medallero general.