Medidor de marcha femenina desliga responsabilidad a Santiago 2023 tras grosero error

30 de Octubre de 2023

El experto a cargo de los trazados de la marcha femenina se refirió a lo ocurrido este domingo, lo que terminó empañando esta competencia.

Compartir

La marcha femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se impuso la peruana Kimberly García, se vio empañada por un grosero error en el trazado de la prueba, lo que hizo que todos los registros fueran anulados, pero se respetó el orden de llegada para la entrega de medallas.

Y es que luego que se viera que los participantes de la marcha habían roto varios récords, incluyendo la marca mundial, se detectó que la prueba no cumplía con la distancia de 20 kilómetros, sino que tenía cerca de 3 kilómetros menos, por lo que no es válida como clasificatoria a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de toda esta polémica, la organización de Santiago 2023 lanzó un comunicado refiriéndose a la situación y dando el nombre de la persona responsable de este error: Marcelo Ithurralde, quien es el experto comisionado por la Asociación Panamericana de Atletismo (APA).

Medidor de la marcha asume su responsabilidad tras papelón en Panamericanos Santiago 2023

El experto a cargo del trazado, Marcelo Ithurralde, habló sobre el insólito error en la marcha femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde asumió toda su responsabilidad.

En conversación con El Mercurio, el hombre aseguró que “llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa”.

“Me equivoqué. Yo no vi la… yo tenía las marcas realizadas. Había varias… era de noche y puse mal la marca, no la… Esa es un error mío”, agregó y desligó de toda responsabilidad a la organización de los Panamericanos.

“Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía”, cerró.