El gran momento en el que Sebastián Beccacece se reencontrará con Chile luego de una década: “No tiene los puntos que merece”

24 de Marzo de 2025

Diez años han pasado desde que Sebastián Beccacece estuvo a nivel de selecciones en Chile. Más experimentado y calmo, el entrenador elogió a La Roja en la previa.

Si uno habla de Sebastián Beccacece y Chile hay dos imágenes que se vienen a la cabeza en el Estadio Nacional. La primera quedó grabada en la mente de todos los chilenos: levantando el primer título de la historia de la selección chilena con la Copa América 2015 junto a Jorge Sampaoli. La segunda, su mítico momento de furia en el Clásico Universitario de 2016, pateando un refrigerador tras un cobro penal a favor de la UC. Eran sus primeros pasos en su carrera como entrenador en Universidad de Chile.

Han pasado los años y la experiencia tiene a Beccacece en un mejor momento. El entrenador argentino ha tenido aventuras en importantes clubes como Independiente y Racing en Argentina o el Elche en España. Hoy, en el banco de Ecuador, tiene su primera andanza como entrenador principal a nivel de selecciones. Ese camino lo vuelve a reencontrar con La Roja, 10 años después de su partida.

“Tuve la suerte de estar del 2012 al 2015… Yo conozco muy bien al futbolista chileno. Sé muy bien que ellos van a jugar su carta. Le tengo un gran afecto y un gran respeto, por Arturo (Vidal), Charles (Aránguiz), Eduardo (Vargas), Alexis (Sánchez)”, dijo el director técnico en conferencia de prensa. “Hay muchos chicos que eran sparrings, todas esas cosas son bonitas. Estamos en este presente hermoso con el Ecuador, con cautela y la confianza necesaria, pero con la guardia alta“.

El ex ayudante de Sampaoli lleva siete partidos dirigidos con La Tri. Cuatro victorias, dos empates y solo una derrota registra a su haber. Su única caída fue en su debut ante Brasil en calidad de visitante. Luego de conseguir tres triunfos consecutivos en sus últimos tres partidos, Beccacece elevó a Ecuador al segundo lugar de las Eliminatorias con 22 puntos. Solo tiene por delante a Argentina, el campeón del mundo vigente.

“Enfrentamos a un buen rival. No tiene los puntos que merece, sobre todo desde la llegada de Arturo. Es un lindo juego y queremos seguir con esa senda de ver si somos capaces de empezar a consolidar puntos fuera de casa. Es algo que tenemos pendiente”, destacó nuevamente sobre Chile.

Posible alineación de Ecuador ante Chile

Beccacece no planea realizar muchos cambios en comparación a su última victoria 2-1 ante Venezuela para enfrentar a Chile. La única novedad que asoma en la oncena de Ecuador es el regreso del defensor Piero Hincapié, que cumplió su fecha de suspensión por tarjeta roja ante La Vinotinto.

Con el central del Bayer Leverkusen de vuelta, Ecuador formaría de la siguiente manera: Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán en defensa; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite en el mediocampo; Gonzalo Plata, Janner Corozo, Enner Valencia en delantera.

El trabajo a fondo de Beccacece

A pesar de estar prácticamente clasificado, Beccacece no deja de trabajar de cara al partido contra Chile y el futuro. El propio entrenador reconoció que en ocho meses de trabajo ya lleva 68 entrenamientos con sparrings y 48 con el primer equipo.

“Yo creo en la relajación solo cuando no estoy compitiendo. Tenemos un equipo que va madurando. El éxito prematuro es muy dañino”, indicó. “El otro día demostramos que no bajamos la guardia. Jugamos bien y ganamos, la forma también es importante. Llevamos pocos juegos y hemos conectado con un grupo de futbolistas. Nosotros vamos por la unidad, es la forma de llevar adelante una idea”, agregó.

“Me gustaría ir a un tercer Mundial. Me gusta esa vivencia que se genera con la gente. Eso a mí, vivirlo, me encanta. Tengo ese sueño”, reconoció Beccacece. Sus dos pasos anteriores lo hizo como ayudante técnico, uno con Chile y el otro con Argentina.

“Nosotros sabemos del poderío de Chile, porque aparte lo conozco bien, no es que me lo contaron o que lo vi en un video. Claro, si uno va a la estadística, dice ‘jugamos con el último‘. Yo no pienso eso“, cerró sobre la superioridad evidente que demuestra la tabla de posiciones, que hoy tiene a Chile en el último lugar.