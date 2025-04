Crisis en San Lorenzo de Almagro: vicepresidente planea renunciar y allanan oficinas de presidente acusado por coimas

Se agudiza la crisis en San Lorenzo

La crisis de San Lorenzo de Almagro no parece que finalice pronto. El vicepresidente del club de Boedo, Néstor Navarro, decidió no asumir la presidencia del Cuervo y renunciaría en las próximas horas a su cargo a solo horas de que se le haya pedido asumir la presidencia.

El escándalo de las presuntas coimas recibidas por Marcelo Moretti, presidente del club, provocó su solicitud de licencia como mandatario del Ciclón. La toma de decisiones en lo inmediato quedó en el aire y por lo mismo se solicitó la presencia de Navarro, quien reside en Uruguay, para tomar el timón en las turbulentas aguas que está surcando San Lorenzo.

Sin embargo, Navarro no solo decidió no optar al cargo, sino que además renunciará como vicepresidente 1°, según reportan medios trasandinos. No obstante, el aún funcionario de la entidad deportiva no se alejaría de San Lorenzo con su renuncia, sino que apunta a colaborar desde otro rol.

Quien se perfila para tomar el relevo de la presidencia de forma temporal es Julio Lopardo, el actual vocal 3° del equipo, una carta inesperada que aún tiene sus detractores.

Todo esto se da en el marco del allanamiento el pasado viernes a la oficina de Moretti tras ser denunciado por presuntos sobornos.

Allanan oficina del presidente en San Lorenzo

El operativo que agudiza la crisis de San Lorenzo tuvo como objetivo la aprehensión de libros contables y balances -aprobados y pendientes- desde 2023 hasta la actualidad.

Las diligencias fueron instruidas tras la denuncia por “administración fraudulenta” presentada por el ex candidato a presidencia del Ciclón y líder opositor, César Francis, luego del viralizado video filmado con cámara oculta donde se ve a Moretti recibiendo 25 mil dólares para, a cambio, fichar al hijo de la contribuyente en las divisiones inferiores del club.

Tras darse a conocer el video, Moretti explicó que el dinero que recibió era “una donación” al club y aseguró que presentó una “autodenuncia” para ponerse a disposición de la Justicia.