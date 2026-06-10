Alvarado responde a expresidente Boric: “Iba a condonar el CAE, si no lo cumplió no es problema de este Gobierno”

El biministro recalcó que “tenemos legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponde a todos los chilenos”.

El biministro Claudio Alvarado respondió a la crítica del expresidente Gabriel Boric, quien a través de redes sociales abordó los embargos judiciales que se llevan a cabo en contra de aquellos deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“A esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, cuestionó el exmandatario en su cuenta en X.

El tema también lo vinculó al rechazo de la derecha a aprobar el levantamiento del secreto bancario. “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?“, se preguntó.

Sobre las declaraciones de Boric, el biministro Alvarado descartó que exista una contradicción entre ambos temas ya que “son dos cosas totalmente distintas“. Por lo mismo, agregó, “yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”.

Además, lo acusó de hacer “un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este Gobierno que las personas hayan dejado de pagar, que hoy día tengan ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos”.

“Tenemos legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponde a todos los chilenos”, sostuvo el secretario de Estado. “Cuando a cientos, miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día, gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

Por último, Alvarado indicó que “no voy a calificar los dichos” de Boric y que “este Gobierno es un gobierno serio, responsable, y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a tres millones y medio de pesos”.