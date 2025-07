Ricardo Gareca recordó otra vez su paso por La Roja: “Para Chile, Vidal es como Messi en Argentina”

El argentino Ricardo Gareca volvió a referirse a su paso como entrenador La Roja y aseveró que, para los chilenos, Arturo Vidal es el equivalente de Lionel Messi para los argentinos.

Instalado en su país, el técnico que obtuvo el peor rendimiento histórico a cargo de la Roja le concedió una entrevista a DSports Radio, oportunidad en la que dio a conocer algunas de las experiencias que vivió durante su paso por Chile.

A la espera de volver a la dirección técnica, Gareca reconoció que estando a Chile “lógicamente que no convoque a Vidal llamaba la atención, y eso me trajo una serie de problemas“.

“Para Chile, Vidal es como (Lionel) Messi en Argentina. No lo llamaba porque la selección me había respondido. A él lo veía con algunos problemas y quería darle rodaje a eso“, planteó a continuación.

La diferencia de La Roja con Arturo Vidal, según Ricardo Gareca

Durante la entrevista, Ricardo Gareca recordó lo que ocurrió cuando convocó a Arturo Vidal a La Roja: “Noté el grado de compromiso que tiene con su país y selección. Luego de lo que dijo nos pusimos de acuerdo rápidamente y me quedó una sensación muy buena sobre él“.

“Yo no puedo poner delante de un nombre propio el bienestar de una selección. No podía ser Vidal o yo. A mí me interesa el día a día y cómo trabaja. No hubiese tolerado faltas de respeto durante los trabajos“.

Según planteó, “lo que sucedió en la Selección de Chile es experiencia y se aprende (…) los cuestionamientos de la prensa son normales, porque los resultados no se daban“.

Gareca concluyó que “asumo la responsabilidad de lo que pasó. Lo entiendo y no le reprocho nada a nadie, porque sé cómo son las reglas del juego: el primer fusible es el DT“.