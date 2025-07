VIDEO – El testimonio clave que podría dar un vuelco en el caso por la muerte de Diogo Jota

El caso de la muerte de Diogo Jota podría dar un inesperado vuelco luego de que se conociera el testimonio de un testigo clave de lo ocurrido en Zamora, España, donde volcó e incendió el vehículo en el que viajaba junto a su hermano.

La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil española es que el jugador del Liverpool iba a exceso de velocidad y perdió el control del auto cuando pinchó un neumático. Esto llevó a que el vehículo se volcara y se incendiara.

Sin embargo, un camionero portugués, quien grabó el hecho, reveló que la tesis de la policía se caería puesto que, según lo que presenció, no sería como tal.

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabían quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, comentó el sujeto, según consignó Sport.

En esa misma línea, el transportista hizo un llamado a la familia de Diogo Jota y les aseguró que su muerte no se debió a una imprudencia al volante. “La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban súper tranquilos”, dijo.

“Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban súper tranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”, agregó.