La Roja cierra el año enfrentando a Rusia y Perú: las fechas y dónde serán los amistosos

La Selección Chilena viajará a Europa tras el cierre de las Eliminatorias, donde ya tiene a dos rivales confirmados.

Con La Roja ya fuera del Mundial 2026, Chile se enfocará en concluir las Eliminatorias Sudamericanas de la mejor forma posible en sus últimos duelos contra Brasil y Uruguay, para luego iniciar la preparación para el siguiente proceso planetario.

La Selección Chilena bajo la conducción de Nicolás Córdova de manera interina jugará en septiembre sus últimos partidos oficiales de este año. En este contexto, desde la ANFP ya proyectan el futuro del equipo, por lo que aprovecharán la fecha FIFA de noviembre para comenzar a probar nuevas variantes.

Para dicha fecha, La Roja ya tiene a los dos rivales confirmados: Rusia y Perú.

La Federación Rusa de Fútbol oficializó el partido contra Chile, el cual se disputará el 15 de noviembre en la ciudad de Sochi, específicamente en el estadio Fisht.

Lo anterior, pese que la Embajada de Ucrania manifestara su preocupación enviando una carta al presidente de la ANFP, Pablo Milad, en junio pasado. “Cualquier encuentro deportivo con la participación de selecciones rusas se percibe como una forma de legitimación del régimen agresor y como una grave ofensa al pueblo ucraniano“, decía la misiva firmada por Yurii Diudin.

“Hago un llamado a la Federación de Fútbol de Chile a mantener una postura firme y ética, y evitar cualquier forma de cooperación deportiva con Rusia hasta que ésta cese su agresión injusta contra Ucrania y se restablezca la paz en nuestro país”, añadía el escrito.

Tras este encuentro, La Roja se quedará en Rusia para enfrentar a Perú el martes 18 de noviembre. Los del Rímac también enfrentarán a los euroasiáticos, cuyo duelo será el miércoles 12 de dicho mes.