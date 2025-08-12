Cuánto gana un atleta del Team Chile por cada medalla en los Panamericanos Junior

Cada atleta chileno que gana una medalla en los Juegos Panamericanos Junior obtiene un premio en dinero.

Con un total de 24 medallas, 11 de oro, 6 de plata y 7 de bronce, el Team Chile se ubica en la tercera posición del medallero en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Grandes actuaciones en disciplinas como remo y ciclismo han llevado a los deportistas nacionales a la cima junto a potencias como Estados Unidos y Brasil, los únicos dos países que lo superan en cantidad de medallas de oro conseguidas.

Este martes Chile consiguió dos nuevas medallas de oro en el Ciclismo de Pista. Primero fue el turno del cuarteto compuesto por Javiera Garrido, Marlen Rojas, Martina Rojas y Maite Ibarra, quienes derrotaron a Colombia en la final.

Más tarde, Josafat Cárdenas, Raimundo Carvajal, Martín Mancilla y Diego Rojas, vencieron al equipo argentino y ganaron la presea dorada.

Cuánto gana un atleta chileno por cada medalla en los Panamericanos Junior

De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional del Deporte (IND), cada deportista chileno que gana una medalla en los Juegos Panamericanos Junior obtiene una recompensa en dinero, que depende de la posición que ocupe en el podio.

El organismo estatal detalló a la vez que en el monto de la recompensa influye tanto la modalidad como las becas para Deportistas de Alto Rendimiento.

Según precisó el IND, los montos que un atleta chileno por cada medalla en los Panamericanos Junior van desde las 60 a las 20 UTM en el caso de los deportes colectivos, y entre 30 y 10 UTM en el caso de los individuales.

Modalidades Individuales:

Oro: $2.022.870

Plata: $1.348.580

Bronce: $674.290

Modalidades Colectivas:

Oro: $4.045.740

Plata: $2.697.160

Bronce: $1.348.580

En caso de los deportistas con Beca para Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar) los montos cambian.

Modalidades Individuales:

Oro: $1.128.476 mensual

Plata: $890.457 mensual

Bronce: $711.941 mensual

Modalidades Colectivas:

Oro: $771.447 mensual

Plata: $682.190 mensual

Bronce: $592.934 mensual