Octavos de final de Copa Libertadores 2025: a qué hora y dónde ver a los jugadores chilenos que buscan la Gloria Eterna

Este martes vuelve la Copa Libertadores, donde varios futbolistas chilenos estarán presente en la ronda de los 16 mejores.

Tras un largo receso, este martes 12 de agosto vuelve la Copa Libertadores 2025 con la disputa de los octavos de final, donde son varios los futbolistas chilenos que se ilusionan con la Gloria Eterna.

Si bien no hay equipos nacionales en la ronda de los 16 mejores, nuestro país de igual forma estará presente, ya que 11 jugadores chilenos verán acción en el certamen continental.

La jornada iniciará a las 18:00 horas de hoy, cuando Fortaleza de Benjamín Kuscevic haga de local ante Vélez Sarsfield, cuadro en el que militan Diego Valdés y Claudio Baeza.

Un poco más tarde, precisamente a las 20:30 horas, Brayan Cortés debutará en el ámbito internacional con la camiseta de Peñarol, en el duelo contra Racing de Avellaneda, elenco que también tiene a un portero chileno bajo los tres palos: Gabriel Arias.

En el mismo horario, Gonzalo Tapia junto a Sao Paulo visitarán a Atlético Nacional en Colombia.

El miércoles 13 de agosto, Flamengo de Erick Pulgar (lesionado) recibirá en el Maracaná al Inter de Porto Alegre a las 20:30 horas de nuestro país.

El jueves 14, Botafogo enfrentará en Brasil a Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), que cuenta con Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán en sus filas.

Durante esa misma jornada, pero más tarde, River Plate de Paulo Díaz arribará a Paraguay para medirse ante Libertad. En paralelo, Universitario de Perú, donde juega Rodrigo Ureña, tendrá la difícil misión de recibir a Palmeiras.

La programación de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y dónde ver los partidos de los jugadores chilenos

Martes 12 de agosto:

Fortaleza vs Vélez Sarsfield: 18:00 horas.

Atlético Nacional vs Sao Paulo: 20:30 horas.

Peñarol vs Racing: 20:30 horas.

Miércoles 13 de agosto:

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.

Flamengo vs Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.

Jueves 14 de agosto:

Botafogo vs Liga de Quito: 18:00 horas.

Universitario de Lima vs Palmeiras: 20:30 horas.

Libertad vs River Plate: 20:30 horas.

Todos los duelos se podrán ver en TV a través de la señal de ESPN, mientras que en streaming los partidos estarán disponibles mediante la plataforma de Disney+.