El remo sigue haciendo historia y el Team Chile suma un nuevo oro: así va el medallero de los Panamericanos Junior 2025

La disciplina le dio una nueva alegría al país y Chile iguala la cosecha de oros que obtuvo en los últimos Juegos Panamericanos Junior de 2021.

El Team Chile volvió a brillar en remo durante esta jornada, sumando una nueva medalla de oro en Asunción 2025, la cual le permite a la delegación igualar lo hecho en los últimos Juegos Panamericanos Junior de 2021.

El bote compuesto por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas logró la duodécima presea dorada para nuestro país tras imponerse en la final del cuatro pares de remos cortos femenino con un tiempo de 6:46.54.

En el segundo lugar quedó Brasil, que llegó a la meta con un cronómetro de 6:49.29, mientras que Paraguay se colgó el bronce tras marcar un tiempo de 6:50.83.

Sumado a ello, en la cuatro pares de remos cortos masculino, Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson sumaron una nueva medalla de bronce, tras quedar en el tercer puesto por detrás de Brasil y Cuba, con un tiempo de 6:02.93.

De esta forma, el remo del Team Chile consigue su undécima medalla en las 12 finales que han disputado en Asunción 2025, logrando igualar la cosecha de oros (12) que obtuvo en los últimos Juegos Panamericanos Junior, que se realizaron el 2021 en Cali, Colombia.

De momento, Chile se mantiene en el segundo lugar del medallero panamericano, solo por detrás de Brasil y Estados Unidos.

En detalle, la delegación nacional suma un total de 26 medallas: 12 de oro, 6 de plata y 8 de bronce.

