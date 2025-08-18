Cristian Garin avanza en la qualy del US Open 2025 y asegura un millonario premio

Cristian Garin tuvo un sólido debut en el US Open y dio el primer paso para llegar al cuadro principal del último Grand Slam del año.

Este lunes Cristian Garin (127°) comenzó con éxito su camino al cuadro principal del US Open 2025, imponiéndose en sets corridos en su debut en la qualy.

La tercera raqueta nacional venció por un doble 6-4 al japonés Yosuke Watanuki (148°), en un duelo que se extendió por una hora y media.

En el primer set, a Gago solo le bastó lograr un quiebre para dar el primer golpe y cerrar un 6-4 en solo 39 minutos.

Tras ello, Cristian Garin obtuvo un break a favor en el primer juego del segundo parcial, por lo que ya parecía encaminarse a la victoria. Sin embargo, su rival reaccionó y recuperó el rompimiento en el séptimo game.

Pese a que el nacional volvió a quebrar, el nipón nuevamente le devolvió la gentileza. En medio de la inestabilidad de ambos con sus servicios, el nortino materializó un tercer quiebre en el set para llevarse el partido por un doble 6-4.

De esta forma, el tenista chileno consiguió su pase a la segunda ronda de la fase clasificatoria del último Grand Slam del año. Ahora, Gago deberá medirse ante el ganador del cruce entre el argentino Marco Trungelliti (183°) y el británico Chris Eubanks (160°).

Por otro lado, este martes Tomás Barrios (135°) hará su debut en la qualy del US Open, donde se verá las caras con el libanés Benjamin Hassan (189°).

Los millonarios premios que aseguran Cristian Garin y Tomás Barrios solo por disputar la qualy

Solamente por jugar la primera ronda de la qualy del US Open, Cristian Garin y Tomás Barrios recibirán 27.500 dólares, es decir, cerca de 26,5 millones de pesos chilenos.

En el caso de Gago, que ya avanzó a la segunda ronda, embolsará un monto de 41.800 dólares, que equivalen a 40,3 millones de pesos chilenos aproximadamente.

Si logran avanzar a la tercera ronda de la fase clasificatoria, los chilenos asegurarán una suma de 57.200 dólares, que equivalen a más de 55 millones de pesos chilenos.