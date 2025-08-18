Coquimbo Unido comienza a probarse la corona: así va la tabla de posiciones del fútbol chileno tras la fecha 20

Coquimbo Unido se escapa en el primer lugar y se aleja a 9 puntos de la U de Chile, que cayó sorpresivamente ante Audax Italiano.

Este fin de semana se disputó la fecha 20 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde Coquimbo Unido no cede terreno y extiende su ventaja en el liderato, sacándole 9 puntos de diferencia a la U de Chile, que se encuentra en el segundo lugar.

Los Piratas se afianzan como punteros exclusivos del Campeonato Nacional tras vencer por 2-1 a Everton, cuyo resultado le permite a los nortinos llegar a los 47 puntos.

De esta forma, siguen alejándose de su escolta: la Universidad de Chile, que sorpresivamente cayó 1-3 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. Los Azules se quedaron estancados con 38 unidades, mientras que los Itálicos con este triunfo recuperaron terreno y alcanzaron los 37 puntos para continuar firmes en el tercer puesto.

Antes de ello, el sábado se jugó una nueva versión del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, donde la UC se impuso 4-1 en el Estadio Monumental.

Este resultado agudizó la crisis de los Albos y puso en jaque el futuro de Jorge Almirón. Esta semana junto a su representante se reunirá con la directiva de Blanco y Negro para llegar a un acuerdo y concretar su salida del club.

De momento, el cuadro Popular se encuentra fuera de copas internacionales (noveno con 27 puntos), mientras que los Cruzados están sextos con 30 unidades.

Los resultados de la fecha 20 de la Liga de Primera y cómo quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno

Revisa todos los resultados de la fecha 20 en la Liga de Primera del fútbol chileno: