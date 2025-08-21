Revisa el listado con todos los hinchas de la U detenidos en Argentina

La Embajada de Chile en Argentina entregó un listado con los nombres de los hinchas de la U que terminaron detenidos tras los hechos de violencia que se registraron durante el partido con Independiente de Avellaneda.
En conversación con Radio Biobío, el embajador José Antonio Viera-Gallo señaló que “probablemente, (los detenidos) podrán salir mañana. Tienen que ver si alguno estuvo involucrado en los hechos delictuales”.
“El problema es que las condiciones de esa comisaría no son buenas… Pero, no es que estén siendo maltratados, ni mucho menos. Están con los procedimientos normales del caso”, aclaró.
Si bien en un momento se habló de 97 detenidos, finalmente la cifra ascendió a 101 hinchas de la U, entre los que se encuentran cinco mujeres y seis menores de edad.
- IGNACIO ALBERTO CASTRO CABALLERO
- RICARDO ALFONSO ROJAS MORAN
- EFRAIN MAXIMILIANO BRIONES SOTOMAYOR
- NICOLAS ANDRES FIGUEROA MESINA
- PEDRO FELIPE AVALOS MARINCOVICH
- NOEL ALEJANDRO ARAYA CARO
- JORDAN MAXIMILIANO BRIONES URIIOLA
- NICOLAS IGNACIO MENA RETAMAL
- BRAIAN GENARO GARRIDO MIRANDA
- ALAN GABRIEL CALIXTO VALLEJOS
- BRANDON ALEJANDO ARAVENA MAUREIRA
- ISAAC AARON ARREDONDO MOYA
- MATIAS ALEJANDRO CAHUIPAN DIAZ
- GABRIEL IGNACIO DE JESUS SILVA-RIESCO SILVA
- DIEGO ALBERTO RETAMALES GUAJARDO
- LUCIANO ARMANDO MOMBIELA PIZARRO
- YERKO ANTONIO GONZALEZ PARADA
- PAOLO AARON GALVEZ PAVEZ
- RODRIGO NICOLAS VALDES CASTRO
- RAUL AMERICO DONOSO SALAZAR
- TOMAS ANTONIO PEREZ MALDONADO
- YOJHAN ANDRES SEPULVEDA RETAMAL
- MARTIN ALEJANDRO ROJAS OBREGON
- FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE
- CRISTIAN LUIS MARTINEZ AYALA
- CRISTOBAL COLLAO FERNANDEZ
- SEBASTIAN ALISTE LUCHSINGER
- CHRISTIAN GUILLERMO SAAVEDRA AYALA
- ALEJANDRO JUAN CESPEDES MARIN
- MANUEL JESUS VALDES CIFUENTES
- BRAYAN IGNACIO LEON FUENTES
- SEBASTIAN IGNACIO DIAZ RUBIO
- JEREMIAS ISRAEL CONTRERAS CONCHA
- GUILLERMO ALONSO MUÑOZ AVILES
- MATIAS JAVIER NUÑEZ TURCHAN
- ELIAS SALVADOR AGUILERA NUÑEZ
- CARLOS FELIPE ROMAN DIAZ
- RUBEN JOSE ELIAS ALVAREZ CHAIN
- AGUSTIN NICOLAS RODRIGUEZ FARIAS
- NICOLAS ESTEBAN RIQUELME MAKUC
- BLAS ALFREDO VALERIA KURT
- BASTIAN IGNACIO MADARIAGA MUÑOZ
- ENZO ALEXANDER ARANCIBIA SALDIAS
- DIEGO FERNANDO TRUJILLO BARRIA
- JUAN PABLO VILLEGAS CAMINO
- ESTEBAN ARIEL VERGARA ZUÑIGA
- CRISTIAN ANDRES AMPUERO BUSTILLOS
- RONALD ARIEL LIZAMA VALDES
- JESUS ENRIQUE SOTO PADILLA
- HERNAN PATRICIO VASQUEZ TEMPINE
- MATIAS IGNACIO CARTES ROSALES
- EDUARDO YUANI HUERTA ORTIZ
- NICOLAS EMILIO FARIAS ORREGO
- BRIAN NICOLAS MATAMORA FUENZALIDA.
- EDUARDO ESTEFANO GALINDO MARIN
- GERARDO AUGUSTO ZUÑIGA VALENZUELA
- BENJAMIN FRANCISCO DONOSO GUERRA
- DIEGO IGNACIO LOPEZ MATUS
- GABRIEL ORLANDO TORO CORNEJO
- BENJAMIN HERNAN GONZALEZ JARA
- ANDRES ANTONIO SALINAS MARIN
- MATIAS ADOLFO VERGARA MARTINEZ
- CRISTOPHER ANDRES TAGLE MOYA
- JUAN ANDRES DURAN CARRASCO
- VALENTIN ANIBAL SEBASTIAN LOPEZ PARRA
- BRIAN BENJAMIN VERGARA NAVARRETE
- EXEQUIEL JEREMY MOLINA ALBORNOZ
- JUAN PABLO ARQUEROS ROMERO
- EDUARDO ANTONIO RECABAL VALENZUELA
- BRUNO ESTEBAN RECABAL CHAPARRO
- CARLOS MAURICIO HORMAZABAL ROJAS
- DIEGO ANDRES CABRERA AROYO
- CARLOS RAUL HORMAZABAL GONZALEZ
- SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO ORELLANA
- MARTIN ALOSO FUENZALIDA VERGARA
- DIEGO JESUS PUEBLA HERNANDEZ
- FRANCISCO ANDRES BRAVO GARCIA
- VICENTE JAVIER LABRIN ORTIZ
- JOSE MIGUEL CASTILLO BUSTAMANTE
- ENRIQUE IGNACIO GODOY SAAVEDRA
- TOMAS IGNACIO VEGA MONTERO
- DIEGO PABLO GODOY SAAVEDRA
- RODRIGO ALFONSO BASTIAS BASTIAS
- BRYAN ANDRES MARTINEZ BULNES
- CARLOS ANDRES REYES MEZA
- ERICKSON RENATO BAYGORRIA PEREZ
- JEAN PIERO ABREU REMENTERIA
- LUCIANO DANIEL MUÑOZ CANARIO
- DIEGO PABLO AVILA ROMERO
- RICARDO EMILIO CORTES OSSANDON
MUJERES
KATTERINA ALEXANDRA GALLEGUILLOS ROJAS
RAFAELA ANTONELLA SOTO TORO
CATALINA MONSERRAT BRIONES URRIOLA
MATILDA VICTORIA SILVA NEIRA
VICTORIA KATHERINE NEIRA VASQUEZ
MENORES DE EDAD
M. CARO
C. LOPEZ
D. LICANQUEO
V. PINO
F. ARANCIBIA
R. SILVA