Revisa el listado con todos los hinchas de la U detenidos en Argentina

La cifra asciende a 101 personas, de los cuales cinco son mujeres y seis son menores de edad.

Rodrigo León
La Embajada de Chile en Argentina entregó un listado con los nombres de los hinchas de la U que terminaron detenidos tras los hechos de violencia que se registraron durante el partido con Independiente de Avellaneda.

En conversación con Radio Biobío, el embajador José Antonio Viera-Gallo señaló que “probablemente, (los detenidos) podrán salir mañana. Tienen que ver si alguno estuvo involucrado en los hechos delictuales”.

El problema es que las condiciones de esa comisaría no son buenas… Pero, no es que estén siendo maltratados, ni mucho menos. Están con los procedimientos normales del caso”, aclaró.

Si bien en un momento se habló de 97 detenidos, finalmente la cifra ascendió a 101 hinchas de la U, entre los que se encuentran cinco mujeres y seis menores de edad.

  1. IGNACIO ALBERTO CASTRO CABALLERO
  2. RICARDO ALFONSO ROJAS MORAN
  3. EFRAIN MAXIMILIANO BRIONES SOTOMAYOR
  4. NICOLAS ANDRES FIGUEROA MESINA
  5. PEDRO FELIPE AVALOS MARINCOVICH
  6. NOEL ALEJANDRO ARAYA CARO
  7. JORDAN MAXIMILIANO BRIONES URIIOLA
  8. NICOLAS IGNACIO MENA RETAMAL
  9. BRAIAN GENARO GARRIDO MIRANDA
  10. ALAN GABRIEL CALIXTO VALLEJOS
  11. BRANDON ALEJANDO ARAVENA MAUREIRA
  12. ISAAC AARON ARREDONDO MOYA
  13. MATIAS ALEJANDRO CAHUIPAN DIAZ
  14. GABRIEL IGNACIO DE JESUS SILVA-RIESCO SILVA
  15. DIEGO ALBERTO RETAMALES GUAJARDO
  16. LUCIANO ARMANDO MOMBIELA PIZARRO
  17. YERKO ANTONIO GONZALEZ PARADA
  18. PAOLO AARON GALVEZ PAVEZ
  19. RODRIGO NICOLAS VALDES CASTRO
  20. RAUL AMERICO DONOSO SALAZAR
  21. TOMAS ANTONIO PEREZ MALDONADO
  22. YOJHAN ANDRES SEPULVEDA RETAMAL
  23. MARTIN ALEJANDRO ROJAS OBREGON
  24. FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE
  25. CRISTIAN LUIS MARTINEZ AYALA
  26. CRISTOBAL COLLAO FERNANDEZ
  27. SEBASTIAN ALISTE LUCHSINGER
  28. CHRISTIAN GUILLERMO SAAVEDRA AYALA
  29. ALEJANDRO JUAN CESPEDES MARIN
  30. MANUEL JESUS VALDES CIFUENTES
  31. BRAYAN IGNACIO LEON FUENTES
  32. SEBASTIAN IGNACIO DIAZ RUBIO
  33. JEREMIAS ISRAEL CONTRERAS CONCHA
  34. GUILLERMO ALONSO MUÑOZ AVILES
  35. MATIAS JAVIER NUÑEZ TURCHAN
  36. ELIAS SALVADOR AGUILERA NUÑEZ
  37. CARLOS FELIPE ROMAN DIAZ
  38. RUBEN JOSE ELIAS ALVAREZ CHAIN
  39. AGUSTIN NICOLAS RODRIGUEZ FARIAS
  40. NICOLAS ESTEBAN RIQUELME MAKUC
  41. BLAS ALFREDO VALERIA KURT
  42. BASTIAN IGNACIO MADARIAGA MUÑOZ
  43. ENZO ALEXANDER ARANCIBIA SALDIAS
  44. DIEGO FERNANDO TRUJILLO BARRIA
  45. JUAN PABLO VILLEGAS CAMINO
  46. ESTEBAN ARIEL VERGARA ZUÑIGA
  47. CRISTIAN ANDRES AMPUERO BUSTILLOS
  48. RONALD ARIEL LIZAMA VALDES
  49. JESUS ENRIQUE SOTO PADILLA
  50. HERNAN PATRICIO VASQUEZ TEMPINE
  51. MATIAS IGNACIO CARTES ROSALES
  52. EDUARDO YUANI HUERTA ORTIZ
  53. NICOLAS EMILIO FARIAS ORREGO
  54. BRIAN NICOLAS MATAMORA FUENZALIDA.
  55. EDUARDO ESTEFANO GALINDO MARIN
  56. GERARDO AUGUSTO ZUÑIGA VALENZUELA
  57. BENJAMIN FRANCISCO DONOSO GUERRA
  58. DIEGO IGNACIO LOPEZ MATUS
  59. GABRIEL ORLANDO TORO CORNEJO
  60. BENJAMIN HERNAN GONZALEZ JARA
  61. ANDRES ANTONIO SALINAS MARIN
  62. MATIAS ADOLFO VERGARA MARTINEZ
  63. CRISTOPHER ANDRES TAGLE MOYA
  64. JUAN ANDRES DURAN CARRASCO
  65. VALENTIN ANIBAL SEBASTIAN LOPEZ PARRA
  66. BRIAN BENJAMIN VERGARA NAVARRETE
  67. EXEQUIEL JEREMY MOLINA ALBORNOZ
  68. JUAN PABLO ARQUEROS ROMERO
  69. EDUARDO ANTONIO RECABAL VALENZUELA
  70. BRUNO ESTEBAN RECABAL CHAPARRO
  71. CARLOS MAURICIO HORMAZABAL ROJAS
  72. DIEGO ANDRES CABRERA AROYO
  73. CARLOS RAUL HORMAZABAL GONZALEZ
  74. SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO ORELLANA
  75. MARTIN ALOSO FUENZALIDA VERGARA
  76. DIEGO JESUS PUEBLA HERNANDEZ
  77. FRANCISCO ANDRES BRAVO GARCIA
  78. VICENTE JAVIER LABRIN ORTIZ
  79. JOSE MIGUEL CASTILLO BUSTAMANTE
  80. ENRIQUE IGNACIO GODOY SAAVEDRA
  81. TOMAS IGNACIO VEGA MONTERO
  82. DIEGO PABLO GODOY SAAVEDRA
  83. RODRIGO ALFONSO BASTIAS BASTIAS
  84. BRYAN ANDRES MARTINEZ BULNES
  85. CARLOS ANDRES REYES MEZA
  86. ERICKSON RENATO BAYGORRIA PEREZ
  87. JEAN PIERO ABREU REMENTERIA
  88. LUCIANO DANIEL MUÑOZ CANARIO
  89. DIEGO PABLO AVILA ROMERO
  90. RICARDO EMILIO CORTES OSSANDON

MUJERES
KATTERINA ALEXANDRA GALLEGUILLOS ROJAS
RAFAELA ANTONELLA SOTO TORO
CATALINA MONSERRAT BRIONES URRIOLA
MATILDA VICTORIA SILVA NEIRA
VICTORIA KATHERINE NEIRA VASQUEZ

MENORES DE EDAD
M. CARO
C. LOPEZ
D. LICANQUEO
V. PINO
F. ARANCIBIA
R. SILVA

