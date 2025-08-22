Causas judiciales y buscado por Interpol: el polémico historial de Néstor Grindetti, presidente de Independiente

El dirigente que exigió los puntos tras el escándalo en el duelo contra U de Chile también cuenta con una vasta trayectoria en política, donde tiene un estrecho vínculo con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Milei.

Uno de los nombres que ha estado en la palestra esta semana ha sido el de Néstor Grindetti, presidente de Independiente, quien en lugar de manifestar su preocupación por los hinchas heridos que dejaron los enfrentamientos entre las barras del Rojo y La U, fue a Paraguay a pedir los puntos, desligando al club que preside de toda responsabilidad.

“Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, declaró el timonel del cuadro argentino en conversación con TyC Sports tras la barbarie en Avellaneda.

Quién es Néstor Grindetti, el presidente de Independiente

Néstor Grindetti lidera la institución desde julio de 2023, y antes de ello, tiene una vasta trayectoria política y ha estado envuelto en diversas polémicas, incluyendo causas judiciales.

El dirigente comenzó su carrera política de la mano del ex presidente argentino Mauricio Macri, a quien conoció cuando se desempeñaba en una de las empresas del ex mandamás de Boca Juniors.

Posteriormente asumió como ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde ejerció desde 2007 al 2015. Entre medio, específicamente en 2010, se le acusó por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y malversación de caudales.

Sin embargo, uno de los episodios más controversiales a los que fue vinculado fue cuando su nombre apareció en el escándalo de los Panamá Papers, donde se reveló que tenía una sociedad offshore y cuentas en Suiza, entre los años 2010 y 2013, cuando Grindetti ostentaba un cargo público.

En este marco, el dirigente fue formalmente imputado por enriquecimiento ilícito en 2016. Tras ello, en 2017 se reveló que tenía una orden de captura por parte de Interpol emitida desde 2012, luego de que la justicia brasileña presentara una solicitud por presuntos “delitos contra el orden tributario y relaciones de consumo”, pero finalmente esto quedó sin efecto.

Por otro lado, tiene un estrecho vinculo con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien también es socia e hincha de Independiente. De hecho, cuando fue candidata presidencial en 2023 eligió a Grindetti como su candidato a gobernador de Buenos Aires.