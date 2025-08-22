Debutan González y Pérez como interinos: la formación de Colo Colo para enfrentar a Palestino

La dupla técnica definió la primera formación del Cacique tras la salida de Almirón, con la cual buscará obtener los tres puntos ante Palestino.

Este viernes el interinato de Colo Colo tendrá su primera prueba, cuando esta tarde visite a Palestino en un duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera del fútbol chileno.

Tras la salida de Jorge Almirón, la dupla técnica compuesta por Hugo González y Luis Pérez tomarán las riendas del equipo y ya tendrían definido al equipo que presentarán hoy en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Los encargados del técnicos interinos tendrán que lidiar con las sensibles bajas de Sebastián Vegas y Arturo Vidal, ambos suspendidos. En este contexto, y con solo tres entrenamientos, ya tendrían los elegidos para suplir dichas posiciones.

La formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Palestino

Entre los nombres que aparecen en la formación de Colo Colo para medirse ante Palestino destacan Jonathan Villagra y Francisco Marchant, quien suma minutos Sub 21, cuya regla tiene entre las cuerdas al Cacique.

Por otro lado, Mauricio Isla y Esteban Pavez, quienes han sido blanco de duras críticas por parte de la hinchada popular, también estarían desde el inicio.

Considerando lo anterior, Hugo González y Luis Pérez presentarían esta formación para enfrentar a Palestino: Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant en la delantera

Previo a este encuentro, Hugo González declaró que “esperemos estar a la altura de las circunstancias, no me cabe duda que así va va ser, porque tenemos un grupo de jugadores que están con muchas ganas de revertir todo lo que ha pasado y de aquí en más esperemos que sigan evolucionando y creciendo en lo futbolístico”.

Con respecto a los próximos rivales, el entrenador expresó que “Palestino es un equipo que juega bastante bien, después vamos a pensar en Universidad de Chile, primero es Palestino”.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs Palestino por la fecha 21 del Campeonato Nacional

Colo Colo visitará a Palestino este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un encuentro válido por la fecha 21 de la Liga de Primera del fútbol chileno.