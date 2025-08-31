Las formaciones de Colo Colo y la U de Chile para el Superclásico 198 del fútbol chileno

Colo Colo protagonizará su último duelo antes de que Fernando Ortiz asuma la banca, y la U, en tanto, salta a la cancha con la obligación de ganar para seguir en la lucha por el título.

Este domingo Colo Colo y la U de Chile protagonizarán la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno, duelo al que ambas escuadras llegan con realidades muy distintas.

Los albos se encuentran en la décima posición de la tabla del Campeonato Nacional y no saben de victorias desde hace cinco fechas, situación por la cual están bajo el mando de la dupla interina compuesta por Hugo González y Luis Pérez, quienes dirigirán su último partido antes de que Fernando Ortiz asuma la banca.

Por otro lado, la Universidad de Chile arriba a Macul con la necesidad de ganar para seguir en carrera por el título. De momento, se ubica en la tercera posición a 15 puntos del puntero Coquimbo Unido, aunque con dos partidos menos.

Las formaciones de Colo Colo y la U de Chile para disputar el Superclásico

El Cacique enfrenta este clásico con dos bajas: Alan Saldivia (lesionado) y Emiliano Amor (suspendido). Considerando lo anterior, y de acuerdo a las últimas prácticas, Colo Colo presentaría una formación con: Fernando de Paul en el arco, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en el mediocampo, y Lucas Cepeda y Javier Correa en delantera.

Por su parte, los azules deben suplir la baja de Gabriel Castellón e Israel Poblete. Teniendo en cuenta esto, Gustavo Álvarez presentaría una alineación con: Cristopher Toselli en el arco; Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Lucas di Yorio en la ofensiva.

A qué hora juega Colo Colo vs la Universidad de Chile

El partido de Colo Colo vs la U de Chile, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera del fútbol chileno se jugará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.