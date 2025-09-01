VIDEOS – El motivo por el que Nicolás Jarry se bajó de la Copa Davis ante Luxemburgo

Nicolás Jarry confirmó este lunes que no formará parte del equipo de Copa Davis que enfrentará a Luxemburgo, los días 13 y 14 de septiembre.

El tenista número uno de Chile, Nicolás Jarry, confirmó este lunes que no formará parte del equipo de Copa Davis que enfrentará a Luxemburgo los días 13 y 14 de septiembre de 2025, en el Court Central del Estadio Nacional.

El actual 94 del ranking ATP empleó las historias de su cuenta de Instagram para dar a conocer por qué decidió bajarse del equipo que capitanea Nicolás Massú.

El duelo ante Luxemburgo corresponde al Grupo Mundial I de la Copa Davis, para el que Massú convocó a Cristian Garín, Tomás Barrios, Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández.

El motivo por el que Nicolás Jarry se bajó de la Copa Davis

Nicolás Jarry subió un par de videos a su Instagram, en los que explicó por qué decidió no tomar parte en el duelo ante los europeos por la Copa Davis.

“Hola a todos, espero que estén muy bien. Les quería comentar que hace un par de días y unas semanas antes de lo esperado llegó nuestra Celeste a esta vida“, comenzó su relato.

“Felizmente, tanto Laura como Celeste ya se encuentran bien, pero dado esto, lamentablemente he decidido bajarme de la Copa Davis“, manifestó a continuación.

Luego señaló que “como saben, la Davis siempre ha sido de mis prioridades y es de los eventos que más felicidad me han dado en mi carrera, así que estoy triste de esta decisión, pero la verdad es que mi corazón y mi cabeza están junto a mi familia en este momento“.

“Creo plenamente en el equipo. Ya hablé con el capitán y les deseo la mejor de las suertes. Sé que lo darán todo por Chile“, añadió Jarry.

“Agradecer a todos siempre por el apoyo y volveremos en un par de semanas a competir con la mejor de las energías y ánimo“, concluyó sus palabras.