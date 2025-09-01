Por qué no se suspendió el Superclásico a pesar de la muerte de un hincha en el Monumental

La víctima de 31 años intentaba cambiar de ubicación en una cornisa de tres metros de altura y terminó cayendo, perdiendo la vida.

El Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile que se vivió este domingo, fue empañado por la muerte de un hincha albo que cayó desde el techo del Estadio Monumental.

La información que se maneja es que la víctima, de unos 31 años, perdió la vida cuando intentaba cambiar de ubicación en una cornisa a tres metros de altura y sobre cables. Pese a que rápidamente fue trasladado hasta la Clínica Bupa de La Florida, falleció en dicho recinto.

Una de las grandes dudas que dejó el fatal hecho es por qué las autoridades decidieron no suspender el Superclásico, pese a que un hincha había muerto. Esto fue criticado por Michael Clark, presidente de Azul Azul. “Se murió un hijo, hermano, familiar de alguien y parece que no le importa a nadie”, dijo.

Fue el propio delegado presidencial, Gonzalo Durán, el que explicó a la prensa que tras ocurrido el accidente, se constituyó un comité de crisis junto al club organizador, el club visitante y Carabineros. Tras evaluar la situación, decidieron continuar con el evento.

“En este contexto, uno de todos los cursos de acción que se evalúan es la de eventualmente suspender el partido; sin embargo, la suspensión tiene algunos requisitos obligatorios establecidos por la ley“, explicó la autoridad.

Además, “uno de ellos es que haya una alteración grave del orden público y el segundo es que la evaluación técnica de la operación policial lo justifique. En este caso particular se hizo un análisis técnico de Carabineros y se determinó que no era aconsejable la suspensión del partido“.

A sus palabras se sumó Aníbal Mosa, quien indicó que “a medida que se avanza, hemos despejado lugares, pusimos señalética, decimos por los parlantes que no se pueden subir, los mostramos en pantalla. Aquí hay que actuar con autoresponsabilidad”.

“Se constituyó una comisión de emergencia en nuestras oficinas, donde estaba el general de Carabineros, el Fiscal, la Delegación y de la U. Allí se nos comunica la decisión de seguir el partido, porque evacuar a 40 mil personas iba a ser peligroso“, aseveró.

Además, recalcó, ante los dichos de Clark, que “nosotros lo que hicimos fue acatar la decisión que tomó Carabineros” y descartó responsabilidad de Colo Colo en lo ocurrido, puesto que “los techos no son para subirse y para ver un partido de fútbol”.