No va por Chilevisión: a qué hora y dónde ver Chile vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La Roja visitará al conjunto de Carlo Ancelotti con el objetivo de cerrar de la mejor forma su participación en las Eliminatorias.

Este semana vuelven las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con la disputa de la fecha 17, donde Chile tendrá la dura misión de visitar a Brasil en Río de Janeiro.

La Roja, ya sin chances de instalarse en la cita planetaria, enfrenta al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti con una nómina rejuvenecida y sin las figuras de la Generación Dorada.

Dicho encuentro será el primero de la Selección Chilena tras la salida de Ricardo Gareca como entrenador, por lo que Nicolás Córdova se hará cargo del equipo de manera interina en las últimas dos jornadas de Clasificatorias.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Brasil por Eliminatorias Sudamericanas 2026

El partido de Chile vs Brasil se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

A diferencia de los duelos anteriores, Chilevisión no transmitirá a La Roja, sino que lo hará Mega a través de su señal abierta, en Mega 2 y en la plataforma de Mega 2.

Lo anterior, debido a que adquirieron los derechos de todos los partidos de Eliminatorias que dispute Brasil de local.

La forma en que llegan ambas selecciones y cómo están en la tabla de posiciones

La Selección Chilena viene de caer ante Bolivia por 2-0 en El Alto, cuyo encuentro desencadenó la salida del Tigre Gareca.

Por su parte, la Verdeamarela llega a este duelo tras vencer por 1-0 a Paraguay gracias a la anotación de Vinicius Jr, quien esta vez no forma parte de la nómina de Carlo Ancelotti.

Así está la tabla de posiciones: