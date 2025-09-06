La estrategia de la U de Chile para reducir el castigo al público: “Recurriremos al TAS”

El abogado paraguayo que representa a la U dio detalles sobre la apelación al fallo de Conmebol, en el cual se decretó que deben jugar 7 partidos de local sin público.

A pesar de que la U de Chile avanzó a los cuartos de Copa Sudamericana, en Azul Azul no quedaron conformes con el fallo de Conmebol y adelantaron que agotarán todas las instancias para reducir el número de partidos de local que tendrán que jugar a puertas cerradas.

Gerardo Acosta, el abogado paraguayo que representa a Universidad de Chile detalló en conversación con El Mercurio que están a la espera de que publiquen los fundamentos de la resolución, pese a que “obviamente hay una culpabilidad conjunta de los dos clubes y se les sanciona a ambos. Sin embargo, creemos que no tendrían por qué habernos castigado sin público de local“.

En este sentido, el jurista especializado en derecho deportivo expuso que “el club ha hecho un esfuerzo bien grande para mantener el orden de local y se ha logrado. Es exagerada la sanción“. Junto con ello, enfatizó que “todos los incidentes fueron por fallas organizativas de seguridad del equipo argentino, y por ese motivo los descalificaron”.

La U de Chile agotará todas las instancias para reducir la sanción a su público

Bajo este contexto, Acosta advirtió que en caso de que la apelación no llegue a buen puerto, “recurriremos al TAS. Es cierto que el TAS toma su tiempo, pero en este tipo de asuntos que necesitan de una resolución rápida, creemos que podrían definir más rápido, aunque no creo que antes del partido de la U con Alianza Lima (en Chile)”.

Siguiendo en esa línea, el abogado de la U de Chile entregó el principal argumento con el que buscarán reducir el castigo de siete partidos: “Vamos a circunscribir al ámbito territorial los incidentes que ocurrieron, que fueron en el estadio de Independiente”.

En cuanto a las sanciones económicas que le impuso Conmebol al cuadro universitario, el abogado azul expuso que “la multa de 150 mil dólares es muy difícil no pagarla porque es por los desórdenes de los hinchas de la U. Con la de 120 mil dólares podemos tener más éxito, porque acusan a un hincha de racismo y creemos que no fue así”.