¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? El día en que habría “un evento importante” en la Región Metropolitana

Revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días y la fecha en que arribaría un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana.

La lluvia se hizo sentir este lunes en la Región Metropolitana, luego de que diversos sectores de Santiago recibieran precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), no se espera que vuelvan a caer gotas esta semana. De hecho, se prevé cielos despejados para los próximos días, aunque con temperaturas que no superarán los 23°C.

No obstante, esto cambiaría la próxima semana, ya que un nuevo sistema frontal arribaría a la zona central.

El meteorólogo de Meterored, Javier Hernández, en base al modelo ECMWF que utiliza la plataforma, a mediados de la semana siguiente llegaría el frente de mal tiempo, el cual podría alcanzar “incluso el centro de Santiago con precipitaciones de mayor relevancia”.

¿Cuándo podría volver la lluvia a Santiago?

Según el pronóstico del portal, el miércoles 29 de abril sería el día clave en que podría volver la lluvia a Santiago, cuya jornada aparece como la más fría de las próximas dos semanas, lo cual coincide con la llegada de un posible sistema frontal.

En esa misma línea, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó que “a fin de mes, inicios de mayo, podría haber un evento importante” respecto a la presencia de precipitaciones, por lo que llamó a prepararse.

En este marco, precisó que la lluvia podría volver a Santiago entre el martes 28 y el jueves 30 de abril.

Sobre las temperaturas que se registrarán en los próximos días, el profesional informó que esta semana estará marcada por mañanas frescas y tardes templadas.