Medio Oriente, acciones chilenas y el litio: cómo entender los efectos en el mercado chileno

Desde el retail hasta SQM: Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, desglosa quiénes pierden y quiénes ganan en la bolsa chilena mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene el mercado en vilo.

En medio de las presiones que genera en el mercado la guerra en el Medio Oriente, El Dínamo conversó con el gerente de Estudios de Renta4, Guillermo Araya, quien analizó la situación local: cómo y por qué se mueven las acciones chilenas en este escenario algo convulso.

“En Chile se tomó la decisión que dejara de operar el Mepco como mecanismo para amortiguar las alzas. Con estas alzas de IPC, se verá afectado el consumo. De ahí el ajuste en empresas ligadas al consumo, donde destacan las empresas del retail. Asimismo, el hecho que haya más inflación implica que el Banco Central no podría bajar la Tasa de Política Monetaria que actualmente se ubica en 4,5%. Lo anterior impacta a empresas inmobiliarias propiamente tales e inmobiliarias que le arriendan sus espacios al retail (malls). En resumen, un escenario inflacionario reduce las expectativas de crecimiento. Sin embargo, los bancos se verían beneficiados de un escenario de mayor inflación”.

– Acciones como SQM frenan la volatilidad ¿Por qué se explica?

– Más que frenar la volatilidad, las acciones de SQM incluso son contracíclicas en un escenario de alza en el precio del petróleo. Cabe tener presente que en la medida que sube el precio del petróleo, se produce un incentivo hacia la electromovilidad y un impulso hacia la venta de vehículos eléctricos. Dicho lo anterior, en la medida que sube el petróleo, también sube el precio del litio, mineral básico para la fabricación de baterías de litio.

Por otra parte, también hemos visto una sólida demanda de parte de la industria relacionada con la IA, debido a que hay más información que debe ser almacenada en servidores y estos se abastecen de energía con baterías de litio.

– ¿Se genera un efecto de sustitución?

– Claro, hay un efecto de sustitución entre el petróleo y el litio. En la medida que el petróleo se mantiene alto, hay un mayor incentivo al desarrollo y producción de vehículos eléctricos, mientras que, si el petróleo baja de precio, los vehículos con motor a combustión seguirían siendo competitivos en desmedro de los eléctricos. De ahí que, en tiempos de guerra, SQM recibe el impulso vía alza en el precio del petróleo. Si se alcanza un acuerdo de paz, el precio del petróleo caería, lo que haría caer el precio del litio y caería el precio de las acciones de SQM.

– Se ha mencionado que Chile podría estar sumándose tarde al boom del litio…

– Sumarse “tarde” es algo relativo, porque hay que tener en cuenta que, si Chile hubiese aumentado sustantivamente la oferta de litio, podría ganar participación de mercado claramente, pero un exceso de oferta se habría traducido en precios del carbonato de litio equivalente, bastante más bajos de los actuales. De hecho, el alto precio del litio a nivel internacional se explica porque se han postergado proyectos a nivel internacional.

– ¿Es buena propuesta aumentar la producción?

– Cuando algunos proponen producir más por producir más, no nos parece. Si hay exceso de oferta, el precio del litio puede caer bruscamente. Asimismo, con un petróleo (post guerra) bajando nuevamente a niveles de USD 65 el barril, probablemente el litio también verá caer su precio en forma significativa.

– ¿El mercado de vehículos eléctricos es competitivo en todos los casos?

– Los vehículos eléctricos están aumentando su participación a nivel global, sin embargo, desde que se estimaba que Donald Trump saldría presidente en EE.UU., se produjo un reimpulso de los vehículos a combustión en desmedro de los eléctricos, al menos en EE.UU., puesto que Trump no cree en el calentamiento global y en el efecto de los gases de efecto invernadero producto de la combustión de combustibles fósiles. De hecho, Trump eliminó el subsidio a la compra de vehículos eléctricos que había en EE.UU., que alcanzaba hasta USD 7.500 por automóvil.

Incluso, como política de campaña, Trump buscaba reactivar la industria del petróleo de EE.UU., eliminando cualquier restricción a la fabricación de vehículos con motores a combustión.

En Europa, la tendencia es hacia la fabricación de vehículos eléctricos y hay compromisos de no fabricar autos con motores a combustión más allá de 2035 (al menos hasta antes de la guerra EE.UU. – Irán)

– ¿Se reflejaría esto en los resultados de Nova Andino?

– Este tipo de empresas no están pensadas para un año o dos. Es una empresa que está diseñada con una visión de mediano y largo plazo, con la máxima retribución entre 2030 y 2060. A pesar de que ya debería comenzar a recibir los primeros ingresos por aumento de la producción en SQM.

Nova Andino es una asociación publico-privada que tendrá efectos muy positivos para Chile, pero donde los flujos positivos se recibirán principalmente a partir de 2030.

– Existe ansiedad por los efectos que pueda traer esa baja a la economía local. ¿Es posible avizorar algunos efectos?

– Más que ansiedad existe un optimismo donde no se ha visto la parte negativa de ciertas políticas. Por ejemplo, un ajuste de 3% del presupuesto fiscal implica un menor gasto de gobierno de alrededor de USD 2.600 millones. Esto representa alrededor de un 0,8% de menor crecimiento del PIB, principalmente a través de un menor consumo.

Dejar de implementar proyectos fiscales por USD 2.600 millones tiene un efecto de corto plazo, con impacto en el crecimiento económico. Por lo tanto, si antes se estimaba un crecimiento de 2,5% para 2026, reducir el gasto fiscal en USD 2.600 millones, podría llevarnos a crecer un 2,0% o menos.