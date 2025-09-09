Las negras estadísticas que La Roja busca evitar en su choque ante Uruguay

El combinado nacional podría convertirse en su peor versión de todos los tiempos sino consigue un resultado favorable.

Las Eliminatorias llegan a su fin. La Roja, totalmente fuera del próximo Mundial 2026, enfrenta a Uruguay en el último lugar de la tabla para buscar dar un cierre a lo que ha sido una paupérrima presentación en este último ciclo mundialista.

Si bien puede aprovechar de probar nombres, en la nuca le respira una negra estadística: podría terminar como su peor versión de todos los tiempos.

Chile tiene solamente 10 puntos a su haber, los mismos que hizo Venezuela rumbo a Qatar 2022, la selección colista en las últimas Clasificatorias. Incluso, perdiendo por más de dos goles ante Uruguay se mantendría con la misma cantidad de unidades y una diferencia de -21, superando por un gol en contra lo hecho por la Vinotinto.

Si bien un empate la haría esquivar el duro registro, no la salvaría por completo de quedar en la vergüenza deportiva. Es que la peor selección de la historia de Chile, en el formato todos contra todos, viene de las Eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002, donde el Equipo de Todos registró 12 puntos en total. Por lo tanto, solamente una victoria ante los dirigidos por Marcelo Bielsa podría evitar a La Roja ser la peor versión de sí misma.

Conseguir los tres puntos también implicaría tener una opción —dependiendo del resultado del partido de Perú— de salir del último lugar de la tabla, evitando así convertirse en el segundo país en quedar último al menos dos veces en las Eliminatorias desde que mantiene el actual formato. Fue en las mismas Clasificatorias de Corea y Japón 2002 donde Chile fue colista por primera vez.

De tal manera, la única nación que ha quedado dos veces o más en el último lugar es, por ahora, Venezuela.

La Roja enfrenta a Uruguay hoy martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional a las 20:30, un partido que pondrá fin a la participación de Chile que intentará, en una última oportunidad, morir de pie.