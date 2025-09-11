Cuándo y dónde ver el posible debut de Alexis Sánchez en el Sevilla por LaLiga de España

El DT del Sevilla llenó de elogios a Alexis Sánchez y abordó la posibilidad de que haga su debut oficial este viernes.

Este viernes Alexis Sánchez podría realizar su debut y sumar sus primeros minutos en su nueva aventura por Europa: el Sevilla, conjunto que enfrenta al Elche por la cuarta fecha de LaLiga de España.

El equipo andaluz ha tenido un irregular inicio de temporada, logrando una victoria y dos derrotas en sus primeros tres partidos, cuyos resultados lo sitúan en el puesto 12 de la tabla de posiciones.

En este marco, y con el objetivo de repuntar, el DT de Sevilla, Matías Almeyda, se refirió al próximo duelo y abordó la posibilidad de que Alexis Sánchez debute oficialmente. “No le voy a poner una carga a Alexis. Él tiene que participar cuando le toque, sean 15 o 90 minutos. Yo no voy a esperar que él resuelva los partidos, eso lo tiene que hacer todo el equipo“, dijo el entrenador argentino.

“Me gusta la humildad que tiene Alexis. Son tipos que ya han ganado cosas, que no están necesitados de nada y simplemente quieren jugar. Como cuando eran chicos”, destacó.

Otro quien podría sumar minutos, o incluso ser de la partida, es Gabriel Suazo: “Retrasamos el entrenamiento para poder contar con Suazo. Sé que esos viajes cansan y él jugó los dos partidos. Habrá que preguntarle cómo está, confiar en su palabra. Tenemos variantes, pero principalmente esperaré a ver cómo se encuentra Gabi“, expuso Almeyda.

Sevilla vs Elche: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el posible debut de Alexis Sánchez

El duelo de Sevilla vs Elche se disputará el viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas (de Chile), en el marco de la fecha 4 de LaLiga 2025/26.

Este encuentro se podrá ver en vivo por TV a través de la señal de ESPN, mientras que de forma online podrás seguir toda la acción mediante la plataforma Disney+.