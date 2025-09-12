Cristian Garin abre la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo: a qué hora y dónde ver los partidos

El equipo capitaneado por Massú saldrá a la cancha con el objetivo de meterse en las Qualifiers de la Copa Davis.

Ya está todo listo y dispuesto para la serie entre Chile y Luxemburgo por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis, la cual se disputará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Este viernes se realizó el sorteo de la llave en el Estadio Nacional, donde el equipo de Nicolás Massú será local después de más de dos años.

Bajo este contexto, se determinó que el número 1 de Chile, Cristian Garin (124° ATP), abrirá la serie enfrentando a Aaron Gil Garcia (1.361°), quien figura como el segundo singlista del cuadro europeo, cuyo duelo iniciará a partir de las 17:00 horas.

Tras ello, será el turno de Tomás Barrios (134°), que se medirá ante el número 1 de Luxemburgo, Alex Knaff (668°).

Posteriormente, el domingo iniciará la acción con el dobles, cuyo partido está pactado para las 16:00 horas.

La dupla chilena estará compuesta por Matías Soto (120° en dobles) y Tomás Barrios (310° d), quienes se verán las caras con el binomio conformado por Knaff (751° d) y Raphael Calzi (sin ranking).

Una vez finalizado este encuentro, Barrios y Garin volverán a la cancha para cerrar la serie en sus respectivos partidos de singles.

En caso de que Chile se imponga sobre Luxemburgo, se instalará en las Qualifiers de la Copa Davis que se disputarán en febrero de 2026, con el objetivo de meterse en las Finales de dicho año.

A qué hora y dónde ver en vivo Chile vs Luxemburgo por Copa Davis

La acción del día sábado comenzará a las 17:00 horas, mientras que el domingo iniciará a las 16:00 horas en el court central del Estadio Nacional.

Los duelos de Copa Davis los podrás ver en vivo a través de TVN y TNT Sports.