Bayern vs Chelsea, Liverpool vs Atlético y más: a qué hora y dónde ver los partidos de esta semana en la Champions League

Esta semana vuelve la tan esperada UEFA Champions League 2025/26, cuya primera jornada tendrá diversos partidos destacados.

En plena semana de Fiestas Patrias, en Chile se podrán ver en vivo los 18 partidos que se jugarán en la fecha 1 de la fase de liga del torneo más importante de clubes de Europa, que repetirá el formato que estrenó la edición anterior.

Lamentablemente, en esta nueva versión de la Champions League, los futbolistas chilenos otra vez estarán ausentes, aunque esto no es impedimento para disfrutar de los partidos que se podrán ver por TV a través de la señal de ESPN, y en streaming por medio de la plataforma de Disney+.

La programación completa de la fecha 1 de la UEFA Champions League 2025/26

Revisa la programación de los partidos que se jugarán esta semana en la UEFA Champions League y qué canal transmitirá cada uno de los encuentros.

Martes 16 de setiembre:

PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise (13:45 horas en ESPN 2, Disney+).

(13:45 horas en ESPN 2, Disney+). Athletic Club vs Arsenal (13:45 horas en ESPN, Disney+).

(13:45 horas en ESPN, Disney+). Real Madrid vs Olympique de Marsella (16:00 horas en ESPN, Disney+).

(16:00 horas en ESPN, Disney+). Juventus vs Borussia Dortmund (16:00 horas en ESPN 2, Disney+).

(16:00 horas en ESPN 2, Disney+). Tottenham vs Villarreal (16:00 horas en ESPN 5, Disney+).

(16:00 horas en ESPN 5, Disney+). Benfica vs Qarabag (16:00 horas en ESPN 3, Disney+).

Miércoles 17 de setiembre

Olympiacos vs Pafos FC (13:45 horas en ESPN, Disney+).

(13:45 horas en ESPN, Disney+). Slavia Praga vs Bodo Glimt (13:45 horas en ESPN 2, Disney+).

(13:45 horas en ESPN 2, Disney+). Bayern Múnich vs Chelsea (16:00 horas en ESPN, Disney+).

(16:00 horas en ESPN, Disney+). Liverpool vs Atlético Madrid (16:00 horas en ESPN 2, Disney+).

(16:00 horas en ESPN 2, Disney+). PSG vs Atalanta (16:00 horas en ESPN 5, Disney+).

(16:00 horas en ESPN 5, Disney+). Ajax vs Inter de Milán (16:00 horas en ESPN 3, Disney+).

Jueves 18 de setiembre