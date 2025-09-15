Bayern vs Chelsea, Liverpool vs Atlético y más: a qué hora y dónde ver los partidos de esta semana en la Champions League

Esta semana vuelve la tan esperada UEFA Champions League 2025/26, cuya primera jornada tendrá diversos partidos destacados.
En plena semana de Fiestas Patrias, en Chile se podrán ver en vivo los 18 partidos que se jugarán en la fecha 1 de la fase de liga del torneo más importante de clubes de Europa, que repetirá el formato que estrenó la edición anterior.
Lamentablemente, en esta nueva versión de la Champions League, los futbolistas chilenos otra vez estarán ausentes, aunque esto no es impedimento para disfrutar de los partidos que se podrán ver por TV a través de la señal de ESPN, y en streaming por medio de la plataforma de Disney+.
La programación completa de la fecha 1 de la UEFA Champions League 2025/26
Revisa la programación de los partidos que se jugarán esta semana en la UEFA Champions League y qué canal transmitirá cada uno de los encuentros.
Martes 16 de setiembre:
- PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise (13:45 horas en ESPN 2, Disney+).
- Athletic Club vs Arsenal (13:45 horas en ESPN, Disney+).
- Real Madrid vs Olympique de Marsella (16:00 horas en ESPN, Disney+).
- Juventus vs Borussia Dortmund (16:00 horas en ESPN 2, Disney+).
- Tottenham vs Villarreal (16:00 horas en ESPN 5, Disney+).
- Benfica vs Qarabag (16:00 horas en ESPN 3, Disney+).
Miércoles 17 de setiembre
- Olympiacos vs Pafos FC (13:45 horas en ESPN, Disney+).
- Slavia Praga vs Bodo Glimt (13:45 horas en ESPN 2, Disney+).
- Bayern Múnich vs Chelsea (16:00 horas en ESPN, Disney+).
- Liverpool vs Atlético Madrid (16:00 horas en ESPN 2, Disney+).
- PSG vs Atalanta (16:00 horas en ESPN 5, Disney+).
- Ajax vs Inter de Milán (16:00 horas en ESPN 3, Disney+).
Jueves 18 de setiembre
- Copenhague vs Bayer Leverkusen (13:45 horas en ESPN, Disney+).
- Brujas vs AS Mónaco (13:45 horas en ESPN 2, Disney+).
- Newcastle United vs FC Barcelona (16:00 horas en ESPN 2, Disney+).
- Manchester City vs Napoli (16:00 horas en ESPN, Disney+).
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray (16:00 horas en ESPN 5, Disney+).
- Sporting de Lisboa vs Kairat (16:00 horas en ESPN 3, Disney+).