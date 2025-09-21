Sampaoli confirma que impidió convocatoria de Iván Román al Mundial Sub 20: “Lo vamos a utilizar”

El técnico del Atlético Mineiro admitió que solicitó retener al defensor chileno, quien arrastra una sanción de tres partidos desde el Sudamericano de Venezuela.

Jorge Sampaoli, técnico del Atlético Mineiro y ex entrenador de La Roja, confirmó que él fue el responsable de que Iván Román no fuera liberado para el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, admitiendo que solicitó al club brasileño retener al defensor nacional.

Tras la derrota del Atlético Mineiro ante Botafogo por el Brasileirao, Sampaoli fue consultado sobre la ausencia del chileno en la nómina final entregada por Nicolás Córdova para el certamen juvenil.

“La decisión de lo del Mundial Sub 20 es totalmente del club, totalmente dirigencial. Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar”, afirmó el técnico casildense.

El estratega también reveló que Román estaba contemplado en sus planes inmediatos: “El futbolista iba a jugar de titular en el partido en Bolivia, se descompuso y no pudo estar”, detalló, refiriéndose al duelo por Copa Sudamericana ante Bolívar.

Sampaoli indicó que el defensor, que estuvo en la banca ante Botafogo, irá sumando más minutos bajo su dirección.

Consultado sobre si había conversado con el jugador sobre esta decisión, el entrenador respondió: “No, ni siquiera lo pudimos hablar porque evidentemente no me lo planteó. Estamos teniendo partidos seguidos y estamos hablando solamente de los partidos”.

La ausencia de Román fue una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Chile para el Mundial Sub 20, considerando que el defensor había debutado recientemente con la selección adulta ante Brasil en las Clasificatorias al Mundial 2026 y era visto como una pieza fundamental del equipo juvenil.

La sanción que complicó los planes de Román

La situación del defensor se complicó desde el Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela, donde fue expulsado en el último partido ante Brasil por doble amonestación. Esta expulsión le significó una sanción de tres partidos que se trasladaría al Mundial, lo que lo habría dejado fuera de toda la fase de grupos.

En junio pasado, Román había expresado su arrepentimiento por el incidente: “Cometí un error en el Sudamericano, insulté a alguien entrando al camarín, pero siento que el castigo fue muy drástico”, declaró a TNT Sports.

En esa ocasión, el defensor había manifestado su deseo de estar presente en el Mundial: “Obviamente yo quiero estar en el Mundial”.

Según medios brasileños, la decisión de Sampaoli se debe a la complicada situación defensiva del Atlético Mineiro.

El club marcha en el puesto 13° del Brasileirao y solo cuenta con seis defensas en su plantilla, dos de los cuales aún no han debutado con el primer equipo. Además, el técnico ha optado por un sistema de tres centrales, lo que hace más necesaria la presencia de Román.