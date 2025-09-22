Alejandro Tabilo vs Lorenzo Musetti: a qué hora y dónde ver en vivo la final del ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo irá en busca de su tercer título ATP, donde tendrá la dura misión de derribar al actual top 9° del ranking mundial.

Alejandro Tabilo (112°) irá en busca de su tercer título ATP cuando este martes dispute la final del Chengdú Open frente al italiano Lorenzo Musetti (9°).

El tenista nacional que ingresó al certamen desde la qualy, jugará su quinta final a nivel ATP, luego de eliminar en sets corridos al estadounidense Brandon Nakashima (33°) por 6-4 y 7-6 (0), en un duelo que se extendió por poco más de una hora y media.

“He empezado el partido a gran nivel y me siento muy contento con mi rendimiento”, sostuvo Tabilo tras sellar su pase a la final, asegurando que la presente temporada “ha sido de altibajos, donde he tenido que estar algunos meses fuera de competición. Me siento muy feliz por estar en una nueva final”.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Alejandro Tabilo vs Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

La final del Chengdú Open entre Alejandro Tabilo y Lorenzo Musetti se disputará este martes 23 de septiembre, no antes de las 08:00 horas (de Chile), en el court central del complejo Sichuan International Tennis Center de Chengdú.

Esta será la primera vez que se vean las caras en el circuito ATP, ya que solo registran un enfrentamiento a nivel Challenger, donde el europeo se impuso por 6-2 y 6-0 en Antalya en 2021.

Este crucial duelo no se transmitirá en vivo por TV, pero de todas formas estará disponible por medio de la plataforma de Disney+, al igual que en Tennis TV.

En caso de que el chileno dé el batacazo y se corone campeón, ascendería al puesto 72° del ranking ATP y embolsaría un premio económico de 181.065 dólares, que equivalen a más de 170 millones de pesos chilenos.