Dónde comprar entradas para el Mundial Sub 20: qué partidos de La Roja siguen disponibles

Aunque para el duelo inaugural de La Roja en el Mundial Sub 20 ya están agotadas las entradas, sí quedan para los otros partidos en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

El próximo sábado 27 de septiembre se dará inicio en Chile al Mundial Sub 20, que se disputará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, y para el cual todavía hay entradas disponibles para los interesados.

La Roja que dirige Nicolás Córdova integra el Grupo A, en el que enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, y disputará todos sus partidos de la primera fase en el Estadio Nacional.

La jornada inaugural del Mundial Sub 20 comenzará con el duelo entre Japón y Egipto, programado a las 17:00 horas, en tanto que Chile jugará ante Nueva Zelanda a las 20:00 horas en el recinto ñuñoíno.

Para el duelo ante los oceánicos ya se encuentran agotados todos los boletos, de acuerdo con lo informado por la organización del certamen.

Dónde comprar entradas para el Mundial Sub 20

Según se ratificó, aún hay entradas disponibles para los otros dos partidos de La Roja en la fase de grupos del Mundial Sub 20. Tras el debut ante Nueva Zelanda, Chile enfrentará a Japón (30 de septiembre) y a Egipto (3 de octubre).

Para adquirir boletos y asistir a esos duelos, los interesados deben hacerlo a través de Ticketplus.cl. Los precios varían entre los $3.450 para niños y adultos mayores, y $4.600 para adultos.

En el caso de los partidos que se disputarán en los estadios Elías Figueroa, de Valparaíso; El Teniente, de Rancagua, y Fiscal, de Talca, la venta de entradas se realiza a través de la misma plataforma, y en todas las sedes hay boletos disponibles.