Los detalles de la millonaria inversión que se realizó para la organización del Mundial Sub 20 en Chile

Este sábado 27 de septiembre inicia el Mundial Sub 20 para el cual se contempló un millonario gasto en la renovación de estadios, construcción de canchas, entre otros.

Solo quedan días para que comience el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde La Roja buscará la gloria en el torneo en que se realizó un importante gasto para poder organizarlo, transformando la infraestructura deportiva en nuestro país, con el objetivo de que deje un legado para las nuevas generaciones.

En este marco, se destinó una inversión total de 17 mil millones de pesos chilenos, según detalló La Tercera. Lo anterior, bajo un modelo de financiamiento público-privado, donde el Ministerio del Deporte, el IND, Codelco, la FIFA y el Comité Organizador Local (COL) aportaron recursos.

La millonaria inversión para el desarrollo del Mundial Sub 20 de Chile 2025

La renovación de los estadios, como lo son el Nacional, el Elías Figueroa (Valparaíso), El Teniente (Rancagua) y el Fiscal (Talca), contempló un gasto de 13 mil millones, donde se modernizaron los camarines, accesos, zonas de prensa, sistemas de iluminación, entre otros puntos.

Además de la infraestructura, en los cuatro estadios que serán sedes del Mundial Sub 20 se instaló césped híbrido, cuya modificación consideró una inversión que superó los $552 millones.

Simultáneamente, se adquirieron 113 máquinas de mantención, cuyo valor total supera los mil millones. En este sentido, también se realizaron capacitaciones a 90 trabajadores para operarlas, con la finalidad de que mejorar el cuidado de las superficies.

Con respecto a las campos de entrenamientos, se incluyeron 13 canchas nuevas y la mejora de otras cuatro. Lo anterior, con un gasto de $2.128 millones. En este sentido, las selecciones tendrán disponibles 19 canchas, divididas en 14 centros. 17 de ellas serán para los equipos y dos para los árbitros.

Para el pasto de dichos recintos se incluyeron mejoras en los sistemas de riego y drenaje, que permiten la correcta mantención de la superficie.

Otro de los cambios que se implementarán en la cita mundialista juvenil tiene que ver con la disminución o eliminación de las rejas de los estadios.

En el caso del Estadio Nacional, se decidió rebajar estas estructuras, junto con quitar el alambre púa. El estadio de Valparaíso contará con rejas solo en las zonas de galería, mientras que los recintos de Rancagua y Talca no las tendrán, debido a la distancia y altura que tienen las tribunas con la cancha.