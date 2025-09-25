Crece la expectativa por el Mundial Sub 20: estos son los 10 partidos más cotizados

Con el paso de los días se ha incrementado el interés por el Mundial Sub 20, lo cual se ha evidenciado en la venta de entradas, donde se han adquirido 220 mil de las 300 mil que se dispusieron.

A solo días del comienzo del Mundial Sub 20 de Chile 2025, crece la expectación en los fanáticos del fútbol, que a partir del sábado 27 de septiembre, podrán asistir a los partidos de las estrellas del futuro que se llevarán a cabo en las cuatro sedes del torneo, ubicadas en Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.

Bajo este contexto, la organización de la cita planetaria juvenil reveló cuáles son los 10 partidos que más han causado interés en los hinchas, donde la final que tendrá lugar en el Estadio Nacional el próximo 19 de octubre es por lejos el duelo que más entradas ha vendido.

Los 10 partidos más cotizados de Mundial Sub 20 de Chile 2025

El coloso de Ñuñoa también albergará la segunda jornada que ha tenido más demanda de tickets, en la cual se inaugurará el Mundial Sub 20 con los partidos entre Japón y Egipto, y el debut de La Roja de Nicolás Córdova ante Nueva Zelanda.

El podio lo completa la jornada del 4 de octubre, donde se llevará a cabo el duelo estelar entre Brasil y España, y Australia vs Cuba, en el marco de la última fecha de la fase de grupos de las zonas C y D, respectivamente.

Considerando lo anterior, estos son los partidos del Mundial Sub 20 con mayor venta de entradas:

4) 30 de septiembre / Egipto vs Nueva Zelanda / Chile vs Japón / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Fase de grupos.

5) 03 de octubre / Ucrania vs Paraguay / Egipto vs Chile / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Fase de grupos.

6) 28 de septiembre / Marruecos vs España / Brasil vs México / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Fase de Grupos.

7) 04 de octubre / México vs Marruecos / Argentina vs Italia / Estadio Elías Figueroa Brander / Fase de grupos.

/ / Estadio Elías Figueroa Brander / Fase de grupos. 8) 05 de octubre / Nueva Caledonia vs Francia / Nigeria vs Colombia / Estadio Fiscal de Talca / Fase de grupos.

/ / Estadio Fiscal de Talca / Fase de grupos. 9) 02 de octubre / Estados Unidos vs Francia / Sudáfrica vs Nueva Caledonia / Estadio Codelco El Teniente / Fase de grupos.

/ / Estadio Codelco El Teniente / Fase de grupos. 10) 01 de octubre / España vs México / Brasil vs Marruecos / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Fase de grupos.

¿Quedan entradas para las jornadas inaugurales?

Por otra parte, la organización informó que aún hay tickets disponibles para las jornadas inaugurales que tendrán lugar en Valparaíso, Rancagua y Talca.

Valparaíso: 27 de septiembre / Corea del Sur vs Ucrania / Paraguay vs Panamá / Estadio Elías Figueroa / Fase de grupos.

Rancagua: 29 de septiembre / Francia vs Sudáfrica / Estados Unidos vs Nueva Caledonia / Estadio El Teniente / Fase de grupos.

Talca: 29 de septiembre / Noruega vs Nigeria / Colombia vs Arabia Saudita / Estadio Fiscal de Talca / Fase de grupos.

De momento, los hinchas han adquirido 220 mil de las 300 mil entradas que se pusieron a la venta para todos los duelos del Mundial. Para comprar tickets, debes ingresar a ESTE LINK.