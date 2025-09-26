La picante respuesta de Michael Clark a la fuerte acusación de Néstor Gorosito contra la U

El DT de Alianza Lima reveló un altercado que tuvieron tras la eliminación de Sudamericana y manifestó: “Es un desubicado. Nosotros no decimos que ellos estaban mostrando el culo en Argentina”.

El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, realizó un fuerte descargo contra la U de Chile, luego de que los eliminaran de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras igualar sin goles en la ida, ayer en Coquimbo los Azules se hicieron fuertes y vencieron por 2-1 a los peruanos gracias a las anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

En este contexto, y en medio de la desazón de los limeños, Gorosito realizó una dura acusación contra la U en rueda de prensa. “Entre los jugadores no pasó nada, con el cuerpo técnico tampoco. Fue un señor de barba que cargó, nos dijo, váyanse para casita. Un desubicado“, expuso.

A lo que agregó: “Nosotros no decimos que ellos estaban mostrando el culo en Argentina. No sé quién es, pero si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. Es innecesario. Entre los jugadores y cuerpo técnico no hubo problemas”.

La respuesta de Michael Clark a Néstor Gorosito tras triunfo de la U sobre Alianza Lima

En este marco, se le consultó al presidente de Azul Azul, Michael Clark, sobre la acusación de Gorosito, y aseguró que “yo no fui. Venía bajando por el túnel, vi que había empujones entre gente, pasé por el lado y no dije nada“.

Tras ello, emitió un picante mensaje hacia el conjunto peruano: “Alianza Lima hizo mucho ruido estos días, pero acá no pasó nada. Yo al menos no lo hice. Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Yo fui a Lima y siempre me insultaron desde que me bajé del avión. Esas cosas no deberían pasar, pero es parte del fútbol. Hay que tener piel un poquito más gruesa la verdad”.

Tras sellar su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana, la U tendrá que medirse ante Lanús, donde iniciará de local y cerrará de visita, aunque la programación aún no se define.