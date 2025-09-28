Mundial Sub 20: ¿Cuál es el próximo rival de Chile y qué canal transmite el partido?

La Selección Chilena comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-20, tras imponerse por 2-1 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, en el marco de la primera fecha del Grupo A.

De esta forma, ahora, el equipo nacional se prepara para enfrentar a su próximo desafío que corresponde a Japón.

Este sábado, los chilenos enfrentaron a Nueva Zelanda en un partido donde el primer gol del encuentro lo anotó Lautaro Millán a los 54 minutos, dándole la ventaja parcial a la Roja.

No obstante, un penal convertido por Nathan Walker igualó las cosas, generando incertidumbre en la hinchada. En ese contexto y en los últimos minutos del tiempo añadido, Ian Garguez apareció con un gol clave al minuto 96, asegurando el triunfo chileno.

Por su parte, Japón también debutó con una victoria en el mismo recinto deportivo, superando por 2-0 a Egipto.

Rion Ichihara abrió la cuenta desde los doce pasos en el minuto 29, mientras que Hisatsugu Ishii amplió la ventaja al comienzo del segundo tiempo, al minuto 48.

El esperado encuentro entre Chile y Japón, válido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20, se disputará el martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Asimismo, el partido será transmitido por Chilevisión y por la plataformas digitales como su sitio web y la app MiCHV.